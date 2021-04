Ti, kteří se na stezku vydají, potřebují tabulku k zakreslování symbolů. Naleznou ji na webových stránkách školy zsstankov.cz, odkud si ji mohou vytisknout, nebo je možné vyzvednout ji v budově Základní školy ve Staňkově.

„Na stezce čeká plno zajímavých úkolů, které procvičí tvoje tělo i mysl. Tyto úkoly nalezneš v krabičkách, které jsou schované na jednotlivých stanovištích. V krabičce je připravený notýsek, do kterého zapiš celé své jméno a datum, kdy jsi nás navštívil. Já i ostatní kamarádi skřítkové budeme moc rádi, když nám v notýsku zanecháš i nějaký milý vzkaz. Také zde najdeš zadání úkolu a kamínek se symbolem, který zakreslíš na každém stanovišti do své tabulky,“ vysvětluje skřítek Herbert.

Výzva skřítka Herberta trvá do 20. dubna. Ti, kteří splní všechny úkoly, si mohou ve škole u staňkovských učitelek vyzvednout odměnu, a to 21. dubna od 10 do 13 hodin.