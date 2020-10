Ještě skoro týden můžete běhat po Českém lese s mobilem a sbírat QR kódy do speciální turistické hry, kterou pod hlavičkou Svazku Domažlicko pořádají informační centra na území Českého lesa.

Z výletů do Českého lesa. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Cílem hry je nasbírat deset QR kódů u předem vybraných cílů, letos na 75. výročí od osvobození. Lokalit tematicky spojených s 2. sv. válkou je v Českém lese požehnaně. A kam se tedy v rámci hry vydat? Například k zachovalé synagoze do Kdyně, na židovské hřbitovy do Tachova, Poběžovic či Loučimi. Kompletní seznam najdete na webu svazekdomazlicko.cz. Úspěšný absolvent si poté může vyzvednout svou odměnu v podobě absolventské vizitky na některém z infocenter. Soutěž trvá do konce října.