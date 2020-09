Koncert Vítkovo kvarteto

25. září, Kdyně

Legendární kapela 80. let Vítkovo kvarteto se chystá do Kdyně. Kvůli současné epidemiologické situaci se akce uskuteční v parku u muzea a vstup je zdarma.Koncert se měl původně konat už loni jako součást oslav třiceti let života v demokracii, musel se ale odložit kvůli nemoci zpěváka na jaro, letos na jaře se pak přesouval kvůli koroně. Večer bude pojat symbolicky, svobodně a zodpovědně. Ti, kteří platili vstupné, jej dostanou zpět. Vrácení bude probíhat v infocentru ve dnech před koncertem či dny po koncertě. Vracet se nebude na místě v den konání.

Africké trhy v Domažlicích

27. září, 9:00, Domažlicemi

Na Chodské náměstí do Domažlic dorazí africké jídlo. Konkrétně lze ochutnat tropické ovoce z Afriky. Například avokádo, spoustu druhů banánů, mango nebo ananas. K dispozici bude i exotické ovoce z Asie – dračí ovoce, mangosteen, papája, cherimoya a mnoho dalšího. Objeví se ovoce z Dominikánské republiky, Kolumbie nebo také sušené ovoce. Kdo neholduje ovoci, přijde si na své například v oblasti kávy, čaje a dalších laskomin.

Požární soutěž, vzpomínkový memoriál v Horšovském Týně

26. září, 11:00, Horšovský Týn

Dvacátý ročník připadá letos na sobotu 26. září. První týmy odstartují už v 11:00 a prezentace přihlášených týmů bude o hodinu dříve, v 10:00. „Běží se na dva stavy. To znamená, že každý tým běží dva útoky. Čtyři týmy s nejrychlejším časem postupují do finále, kde se rozhodne o jejich pořadí,“ uvedl za dobrovolné hasiče Mirek Opatrný s tím, že tento formát útoků vyzkoušeli již v loňském roce. Soutěžit se bude na umělé trávě městského stadionu v Masarykově ulici. Přihlášení družstev je pak možné na portálu firesport.cz.

Svatováclavská jízda

26. září, 9:00, Mrákov

Dobrovolní sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska, obec Mrákov a město Domažlice pořádá již 20. ročník Svatováclavské jízdy.

Sraz je v 9:00 v Mrákově, kde se začne přejímkou koní.

V 10:00 bude zahájen program, a to dechovou hudbou Domažličanka společně s Trubači OMS. Pak se bude v 10:30 vyjíždět do Domažlic. Ve 12:00 přivítají jezdce na domažlickém náměstí. Bude se žehnat koním, a zároveň se bude vítat svatý Václav.