Večer se šansonem

11. září, 18:00, Muzeum Chodska v Domažlicích

Večer se šansonem. Tak se jmenuje představení Poetického divadla Plzeň a Dua Musette, které vás zavede do světa kouzelných šansonů a krásné literatury. Můžete se těšit na kabaretní pořad se zárukou dobrého humoru.

Vernisáž Michaela Rittsteina ve Kdyni

11. září, 17:00, Muzeum příhraničí ve Kdyni

Michael Rittstein je známá osobnost na poli malířství, a především expresionismu. Vystavoval v brnířovském JZD, vymaloval Lomeček či koupaliště Hájovna, ale ve Kdyni jako takové vernisáž ještě neměl. Poprvé tak svoji práci vystaví v kdyňském Muzeu příhraničí. Zahájení výstavy je od 17:00, výstava pak potrvá od 12: září do 15. listopadu.

Koncert kapely -123 minut

11. září, 20:00, Lomeček, Starý Klíčov

Multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Zdeněk Bína se svou kapelou -123 minut zakončí koncertní sezónu na koupališti Lomeček u Starého Klíčova. Nevystupuje zde poprvé, na magické místo do Lomečku se velmi rád vrací. Koncert bude od 20:00.

Štrapáce za Loučimským džbánkem, přijďte se protáhnout a provětrat

12. září od 13:00, Loučim

Místní Sokol připravil na sobotu pátý ročník turistické akce pro pěší i cyklisty „Štrapáce za loučimským džbánkem“. Startuje se od 13 do 15:00 hodin na sportovním hřišti. Cíl je tamtéž. Trasy 6 a 15 km jsou pro pěší, pro cyklisty 6, 27 a 50 km.

Poběž – pomůžeš, benefiční běh pro Renatu Kastnerovou

12. září, 9:00, Nová Ves u Kdyně

V sobotu se bude pomáhat během ženě, která kvůli zákeřnému onemocnění přišla o obě nohy. Od 9:00 budou u Nové Vsi připraveny běžecké tratě – 100 metrů, 250 metrů, 4 kilometry, 8 kilometrů, 12 kilometrů, 2 kilometry na boso. Tratě jsou pro amatéry, začátečníky, děti i ostřílené běžce. Běží se po trávě i asfaltu a v případě tratě, kde si to zkusíte bez bot, je připravena lékařská pomoc.

Startovné pro děti do 15 let je 50 korun, nad 15 let je to 300 korun. Výtěžek ze startovného bude poukázán na transparentní účet Renaty Kastnerové.

Baroko na zámku Čečovice

12. září, 13:00, Čečovice

V sobotu 12. 9. se na zámku Čečovice uskuteční barokní veselice. Můžete se vrátit v čase a prožít barokní odpoledne tak, jak má být. Nebudou chybět trhovci, krásné tanečnice ani rytíři.

Konkrétně šermíři ze skupiny Invictum a skupina historického tance Arvena. Těšit se také můžete na dobovou hudbu a kapelu Turdus i na prohlídky zámku.

Akce, která se na zámku již léta nekonala, je zpět. V neděli 13. září se pak uskuteční ještě koncert Jana Matěje Raka v kostele svatého Mikuláše nedaleko zámku. Písničkář v Čečovicích nevystupuje poprvé. Loni se v kostele podobně představila například i Chantal Poullain se svými francouzskými šansony. Z obou akcí a to jak barokní veselice, tak i z nedělního koncertu Jana Matěje Raka poputuje veškerý výtěžek na opravu zámku.

Plavba netradičních plavidel

13. září, 11:00, na návsi v Kvíčovicích

Na plavbu netradičních plavidel se můžete těšit tuto neděli v Kvíčovicích. V 11 hodin je registrace plavidel, závod se pak koná od 13:00. Akce je pro plavidla vlastní výroby bez motoru. V 16 hodin zde zahraje skupina Septic People.

V Paříži bych tě nečekala, tatínku

13. září, 19.30, MKS v Domažlicích

Komedii V Paříži bych tě nečekala, tatínku uvede v neděli MKS Domažlice. Jak dopadne cesta sympatického venkovana za dcerou do velkoměsta? V hlavní roli uvidíte Petra Nárožného. Představení je náhradou za původní titul Římské noci a posléze i náhradní hru Poslední ze žhavých milenců, která byla náhle zrušena kvůli nemoci.

Krušnohorský pohár a závody do vrchu

12. - 13. září, Koráb, Kdyně

O víkendu si přijdou na své i milovníci motosportu. Po oba dva dny se na vrchu Koráb u Kdyně uskuteční závody o Krušnohorský pohár – mezinárodní automobilové závody do vrchu.