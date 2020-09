Spící peklo

18. září od 19 hodin v Domažlicích

Více než třicet let po havárii jaderné elektrárny v Černobylu se s Tomášem Kubešem vydáme do města Pripjať a jeho okolí. Jak se vlastně vše seběhlo, co se stalo po výbuchu a jak to vypadá v zakázané zóně? Termín je náhradní za zrušenou jarní přednášku. Vstupenky jsou stále platné.

Výročí Japonské zahrady

19. září, 15:00, Poběžovice

V Poběžovicích oslaví páté výročí od založení zdejší japonské zenové zahrady, která je dominantou zámeckého parku. Na programu je hudební vystoupení, létající jóga Ivany Langové či oslavná liturgie Robina Heřmana. Na své si přijdou i děti, podvečer je pak v plánu promítání. Akce začíná v 15 hodin na prostranství u japonské zahrady.

Otevření Starého Herštejna

19. září, 15:00, Starý Herštejn, Vranov

Zřícenina hradu Starý Herštejn nedaleko Mnichova prošla obnovou. S koncem prací jde ruku v ruce i slavnostní otevření a předání veřejnosti. To se uskuteční v sobotu 19. září od 15:00 pod hradní věží. Ta se opravovala z původního kamene či za pomocí starého výtahu.

Vzpomenou na Petra Hrubého

19. září od 17:00 u hřiště v Srbech

Hru-be-so fest. Tak se jmenuje přehlídka metalových kapel konaná na počest zesnulého zpěváka skupiny Morus Petra Hrubého. Na programu jsou vystoupení skupin Morrigan, Sandonorico, Titanic, Blood Creek a také kapely Morus, která pokřtí novou desku. Akce se měla původně konat v sále v Poběžovicích, nyní je venku.

Řezbáři ukážou, co umí

17. až 20. září, Bolfánek

Proč přijít: Řezbářům, kteří pracují s motorovou pilou, budete moci nahlédnout pod ruce během tohoto víkendu pod Bolfánkem u Chudenic. Tvořivé setkání řezbářů, mimo jiné Libora Belfína, Josefa Frnky či Antonína Dorazína, je možné navštívit v pátek a v sobotu od 7 do 17 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin. Akci zakončí nedělní vernisáž ve 13.30 hodin a následná dražba soch, odkud si můžete některé z děl odnést.

Setkání seniorů u hudby

20. září od 15:00 v Holýšově

Na setkání seniorů u hudby zve oblíbená holýšovská zpěvačka Zlata Kráčmerová. Tentokrát k tanci a poslechu zahraje kapela Václava Gusta, která hraje českou dechovku a má za sebou více než třicetiletou historii. Akce se koná v přísálí holýšovského kulturního domu.

ErozE na parketu u sokolovny

19. září od 20:00 ve Staňkově

Skupiny ErozE a Telefon acoustic illegal band zahrají v sobotu na parketu u sokolovny ve Staňkově, a zakončí tak letošní venkovní rockovou sezonu. „Přijďte se pobavit a zatancovat si. Pro případ deště je zajištěn velký stan,“ zve lídr skupiny ErozE Marian Kudela.