„Na jednodenní workshop v DEPO2015 se mohou přihlásit jacíkoli hudebníci, sólisté i kapely, s chutí se zdokonalit ve vystupování. Nevadí, že ještě nikdy nikde nevystupovali nebo že mají jen pár písniček, o koučink se postarají zkušení lektoři a profesionálové. Zájemci se mohou přihlásit zcela zdarma. Stačí do 5. června vyplnit přihlášku,“ popisuje, pro koho a za jakých podmínek je akademie určená, produkční DEPOvLETU Barbora Krákorová.

Jak se pohybovat v profesionálním světě produkce, prozradí festivalový produkční Michal Rolčík. Hudební publicista Ricardo Delfino poradí, jak nejlépe promovat koncert. Zorientovat se v základech autorského práva pomůže předseda Svazu autorů a interpretů a České obce hudební Jakub Nový. V závěrečné panelové diskuzi se bude debatovat na téma hudby v médiích. Odkaz na přihlášky najdou zájemci na webu depo2015.cz.

Poděvousy zvou na parket

V rámci série koncertů v Poděvousech se můžete již zítra těšit na vystoupení kapely s názvem Medy gang. Skupina hraje převážně repertoár ze 70. a 80. let, převzatý od světoznámých hardrockových a metalových formací.

V borku bude Večerníček

TJ Sokol Borek ve spolupráci s DDM Rokycany pořádá akci Večerníčkový den dětí, který se bude konat zítra od 15 hodin na házenkářském hřišti v Borku. Těšit se můžete na soutěže o ceny, prohlídku hasičského vozidla nebo na hrátky v pěně. Vstup na akci je zdarma.

Centrum slaví 3. narozeniny

Komunitní centrum Horšovský Týn pořádá u příležitosti 3. výročí otevření akci s názvem Den centra. V rámci programu vystoupí pěvecké sdružení Jany Lengálové, budou představeny aktivity klubu a zkrátka nepřijdou ani děti. Akce se bude konat už zítra od 14 hodin. Drobné pohoštění pro návštěvníky bude zajištěno.

Přednáška přiblíží krásné země

V neděli 5. června od 13.30 hodin se bude v Kavárně Šibule v Horažďovicích konat cestopisná přednáška handicapovaného cestovatele Jakuba Greschla, který bude vyprávět o svých návštěvách Portugalska a Madeiry.

Zámek se předvede v nočním hávu

KDY: dnes od 20 hodin

KDE: Horažďovice

Zámek v Horažďovicích asi každý místní obyvatel dobře zná. Co takhle si ho prohlédnout pod rouškou noci, kdy je zde atmosféra úplně jiná? V rámci akce Muzejní noc 2022 otevře zámek své brány už dnes. Prohlídky se budou konat od 20, 21, 22 a 23 hodin. Své místo si můžete zarezervovat v horažďovickém infocentru. Vstup zdarma.

Koná se 11. ročník Baldovské pářky

KDY: 4. června od 16 hodin

KDE: Baldov

Hudební minifestival Baldovská pářka se koná již pojedenácté. Zahrají Hop a ŠaVani, DeCoDe, 1/2 Rebel a Paheyl. V rámci programu vystoupí děti z dětského domova v Nové Vsi nebo skupina Fire flies se svou ohnivou show. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován DD v Nové Vsi.

Na karneval dorazí i kouzelník

KDY: 4. června od 15 hodin

KDE: Nalžovské Hory

Sokol Nalžovské Hory pořádá akci Letní dětský karneval, který se bude konat už zítra od 15 hodin. Těšit se můžete na vyhlášení nejlepší masky karnevalu, vystoupení kouzelníka a nejrůznější zábavné hry a soutěže. Každé dítě si domů odnese odměnu. Vstupné pro dospělé je 80 korun a pro děti 20 korun.

V Rokycanech oslaví zlatý mok

KDY: 4. června

KDE: Rokycany

Rokycanské pivní slavnosti se budou konat už zítra od 11 hodin na Masarykově náměstí v Rokycanech. Těšit se můžete na vystoupení kapel Kečup, Agnes Rock nebo Nízká úroveň a také na atrakce pro děti či oblíbené pivní soutěže. Akci bude moderovat Roman Jedlička.

V Šitboři odhalí novou sochu



KDY: zítra od 14 hodin

KDE: Šitboř

Spolek Mikuláš ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia ze Schönsee zvou na slavnostní odhalení sochy sv. Mikuláše a na česko-německé odpoledne dechové hudby. Akce se bude konat v parku v Šitboři. Těšit se můžete na slovo autora sochy, čestných hostů a požehnání sochy. Hudební část odstartuje v 15 hodin a vystoupí Grenzland-Blaskapelle Dietersdorf a Vrchovanka z Mrákova.

V Mariánské Týnici začíná festival baroka

KDY: 4. června

KDE: Mariánská Týnice

Barokním podvečerem začne zítra v Mariánské Týnici letošní Letní barokní festival. Vystoupí hudební seskupení Accentoi a taneční soubor Hartig Ensemble, následovat bude komentovaná prohlídka barokní zahrady a východního ambitu mariánského poutního místa s průvodci v replikách barokních oděvů. Akce začíná v 17 hodin, vstupenky budou v prodeji na místě.

Amfiteátrem duní metal

KDY: do 5. června

KDE: Amfiteátr Lochotín

Až do neděle potrvá čtyřdenní dostaveníčko fanoušků metalu v amfiteátru v Plzni na Lochotíně. Vystoupí například Eluveitie, Hypocrisy, Running Wild, Within Temptation a řada dalších kapel reprezentujících různé žánry tvrdé muziky. Program 11. ročníku prvního velkého metalového festivalu v roce začíná vždy v 10.30 a končí ve 23 hodin. Vstupenky jsou ještě v prodeji na místě, a to i jednodenní.

Připravili Pohádkový les pro děti

KDY: 4. června od 13 hodin KDE: Halže

Obec Halže opět organizuje oblíbenou akci Pohádkový les. Uskuteční se zítra se startem od 13 do 15 hodin. Z technických důvodů se mění místo startu. Začátek bude na louce nad fotbalovým hřištěm, za areálem původní výrobny tyčinek. Parkoviště vozidel bude na parkovišti u Vesnického muzea a na louce u čističky odpadních vod.

Karlovarský kraj

Krajinkou bude vonět exotické jídlo

Kdy: 3.5. červnaKde: Krajinka Za kolik: zdarma (koncerty jsou zpoplatněné 350 a 400 korun)

Proč přijít: Na Wine & food festival se můžete o víkendu těšit v Chebu. Začátek bude už dnes od 20 hodin, kdy v areálu Krajinky vystoupí kapely KISS Forever Band a Rammsturm Rammstein tribute. Zítra se tu navíc uskuteční Den národnostních menšin. Tam se vám představí Němci, Slováci, Vietnamci, Romové, Ukrajinci a Maďaři. Ti všichni tu přiblíží svou kulturu. Sobotní program odstartuje od 10 hodin sousedskou snídaní, bude pokračovat vystoupením slovenského harmonikáře, zaznějí maďarské housle, vietnamské lidové nástroje a vystoupí soubor žen. Během zítřka a neděle budete mít na Wine & food festivalu příležitost ochutnat řadu exotických specialit, ať už z vietnamské anebo maďarské kuchyně. To všechno také zapijete českými víny. Zítřejší večer zakončí koncert kapely Top Dream Company, na který se můžete těšit od 20 hodin. V neděli program pokračuje opět od 10 hodin a zakončí ho ve 20 hodin koncert kapely No Name.

Poznáte nové vyhaslé sopky

KDY: 4. června od 9.55 hodinKDE: Polná u Hazlova

S vulkanologem Vladislavem Rapprichem a botanikem Jiřím Brabcem navštívíte nově objevené a studované maary. Což jsou mělké sopečné krátery Ztracený rybník a Bažina. Dnes jsou zarostlé vegetací. Sraz účastníků je zítra v 9.55 v Polné u Hazlova.

Lidé se sejdou v sadě

KDY: 4. června od 9 hodinKDE: Chlum Svaté Maří

Starý třešňový sad v Chlumu Svaté Maří prošel revitalizací v roce 2019. Od té doby je udržován a byl zde také instalován včelí úl. Zítra se tu uskuteční setkání, kde se lidé dozvědí o historii sadu. Sraz zájemců je na náměstí v Chlumu v 9 hodin.

Salajnou bude znít country

V Salajně u Dolního Žandova se zítra uskuteční po dvouleté pauze už 17. ročník country festivalu Salajnský žebřiňák. Začátek je od 14 hodin. Vystoupí tu například skupina Country Ladies.

U řeky si zahrajete minigolf

Městská knihovna Cheb zve zítra zájemce jakéhokoli věku na minigolf. Sraz všech je ve 12.45 hodin v areálu Minigolfu Cheb v Břehnické ulici u přehrady Skalka. Zápisné pro účastníky je 50 korun.

Oslavte Den Cyklostezky

Rádi jezdíte na kole a jednou z vašich oblíbených tras je páteřní cyklostezka od Chebu směrem do Karlových Varů? Tak oslavte Den Cyklostezky Ohře, a to už zítra od 12 do 16 hodin v areálu Meandru Ohře v Karlových Varech.