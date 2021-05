Na rozdíl od loňského roku, kdy se oficiální program každoročních Slavností svobody smrskl jen na vysílání virtuálního studia, letos bude program oslav konce 2.světové války i přes pokračující proticovidová opatření přece jen bohatší. Dočkají se i obdivovatelé historické techniky, která bude ode dneška do neděle vystavena v plzeňském sadovém okruhu. Na náměstí republiky pak bude věrná maketa britské druhoválečné stíhačky Spitfire v měřítku 1:1.Vrcholem pak budou v neděli ve 14 hodin průlety historickýchi současných letadel nad městem, nebude chybět ani zástupce amerického letectva transportní letoun Lockheed Hercules. „Prosíme však návštěvníky slavností o respektování současných opatření,“ upozornila Jana Komišová z plzeňského odboru prezentace a marketingu na stále platná nařízení.

V sadech si mohou lidé prohlédnout ještě výstavu Svoboda nebyla zadarmo nebo si po městě projít Cestu ke svobodě. Autokino v DEPO 2015 pak promítá dnes film Anthropoid a zítra Tobruk, vždy od 18 hodin. Bohatý program nabídne po všechny dny studio, jehož vysílání mohou zájemci sledovat on-line dnes a zítra od 17 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. Kompletní program na slavnostisvobody.cz.

Zpátky v čase s Merkurem

Nejen zhlédnout modely, ale také si vyzkoušet svou zručnost a kreativitu mohou malí i velcí na výstavě, která už nějaký čas úspěšně putuje po českých muzeích. Letos expozice věnovaná stavebnici Merkur, jednomu ze symbolů dětství mnoha dnešních dědečků a tatínků, dorazila do Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Historie české stavebnice se začala psát v roce 1925, Z kovových, perforovaných dílů lze sestavit mnoho věcí, akademik Otto Wichterle s jejich pomocí sestrojil dokonce první aparaturu na odstředivé odlévání kontaktních čoček. Výstava v Mariánské Týnici potrvá do 30. května, otevřeno v něm je denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Výstava představuje vývoj fotografie

Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských fotografů. To je název expozice, jež je ode dneška k vidění v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni. Výstava, která je uspořádána v rámci 41. ročníku festivalu Smetanovské dny, se věnuje tématu fotografie a jejích předchůdců v návaznosti na fotografické ateliéry v Plzni v 19. století. Letos se výstava oproti minulým ročníkům posune i do 20. století, představí stručný vývoj fotografických přístrojů a výsledků práce fotografů v podmínkách dějinných reálií a zastavíse až v 90. letech 20. století. Otevírací doba muzea je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

Rozhledna má na zdech runové nápisy

Osmnáct metrů vysoká Bismarckova rozhledna na Zelené hoře u Chebu byla slavnostně otevřena 3. září 1909 a těšila se po mnoho let velké oblibě. Na ochoz věže vystupovali návštěvníci po 72 schodech a odměnou jim byl nezapomenutelný výhled na Chebsko, Krušné hory, výběžky Šumavy a Slavkovského lesa. Po druhé světové válce až do pádu komunismu se rozhledna ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu. Dlouho proto byla mnohými považována za zbouranou a mladší generace o její existenci ani nevěděly. V roce 2004 město Cheb odkoupilo pozemek, kde věž stojí, a hned následující rok ji nákladem dvou milionů korun kompletně zrenovovalo. Velkou přeshraniční akcí pak byla znovuotevřena veřejnosti. U příležitosti oslav 100 let od postavení rozhledny došlo k úpravě ohniště u věže a vybudování posezení. Uvnitř rozhledny mohou lidé spatřit i historické runové nápisy. Jedná se o symboly germánské mytologie. O jejich významu se dodnes vedou živé diskuze.

Autokino v Klatovech o víkendu opět promítá

Na sobotu organizátoři nachystali americkou animovanou komedii Sněžný kluk a v neděli bude možné zhlédnout českou komedii Ženská pomsta. Vstupenky je možné rezervovat na webu www.AutoKinoKlatovy.cz. Kino otevírá vždy ve 20.15 hodin a promítá se od 21 hodin.

Výstavy v rokycanském muzeu

V Muzeu dr. Bohuslava Horáka, rokycanské pobočce Západočeského muzea, je v hlavní budově možné zhlédnout výstavu s názvem Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku. Archeologie na cestě od romantismu k vědě. Výstava připomíná osobnosti 19. století, které v západních Čechách začínaly s archeologickým poznáním regionu. Dále lze navštívit přírodovědnou výstavu Orchideje české přírody. Jedná se o panelovou výstavu fotografií s doplňujícími informacemi k prezentovaným druhům.

Děti, zasaďte si květinu

Děti rády tvoří a ještě raději se svými výtvory chlubí. Nyní mají příležitost. Stačí se zapojit do výzvy Mateřského klubu při Komunitním centru v Horšovském Týně. Úkolem je vyrobit jakoukoli technikou květinu, ať už z papíru, textilu nebo třeba drátu, a přijít ji v tomto týdnu „zasadit“ na zahrádku Komunitního centra v ulici Boženy Němcové v Horšovském Týně. Otevřeno tu bude od 14 do 16 hodin a na každého malého zahradníka tady čeká sladká odměna. Bližší informace podá paní Pavlíková na čísle: 732 415 747.

Žižkův vrch je učebnou geologie

Žižkův vrch je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 2004 a nachází se u Mariánských Lázní na stejnojmenném vrchu. Cestou na vrchol se nachází přírodní laboratoř s ukázkou hornin, které se v regionu vyskytují.

Vzdejte během hold hrdinům

Virtuální běh Osvobození organizuje spolek Rozběháme Česko. Ten si dal za cíl zdolat symbolických 127 876 kilometrů, které se rovnají tehdejší rozloze území, jež osvobodili naši vlastenci spolu se spojenci. Do běhu se může zapojit každý individuálně a přispět svými naběhanými kilometry. Sbírat je můžete do 9. května. Více informací k akci a registraci naleznete na webových stránkách myteporazime.cz.

Orchideje mírného pásma v Žihobcích

Jarní fotografickou výstavu Orchideje mírného pásma od Anny Kratochvílové je možné zhlédnout v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. K vidění jsou také fotografie zemí na severu Evropy od fotografa Zdeňka Vacka. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9.30 do 15.30 hodin.

Zámecká zahrada v Červeném Poříčí zve návštěvníky

Po zimní pauze se návštěvníkům opět otevřela zámecká zahrada v Červeném Poříčí. Milovníci památek a zeleně tak mají opět možnost navštívit toto místo. Správa zámku žádá návštěvníky o respektování a dodržování bezpečnostních pokynů, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu. Otevřeno je o víkendu od 10 do 15 hodin. Od května je pak zahrada přístupná od úterý do neděle ve stejném čase.