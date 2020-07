Prim hraje především poutě. Začneme tou Svatojakubskou v Postřekově. Ta zahajuje program už 24. července a nese se ve znamení hned několika jubileí.

110 let TJ Sokol, 120 let kaple svatého Jakuba staršího a 125 let SDH Postřekov

Upříležitosti 110 let založení TJ Sokol Postřekov přijede do chodské obce Sigiteam.

Sigiteam s hvězdným obsazením fotbalistů či herců a zpěváků nastoupí v neděli 26. července proti Sokolu. Na hřišti se utkají od 15:00. Ovšem kdo se ve finálové sestavě objeví, bude pro diváky spíše překvapením. Jmen je požehnaně, za Sigiteam hrávají Jan Koller, Antonín Panenka, Vladimír Šmicer, Ivan Hašek, Martin Frýdek, Tomáš Ujfaluši, Tomáš Řepka, Karel Poborský a další. Nastoupit ale může i zpěvák a herec Sagvan Tofi z Kamaráda do deště či herec a režisér Jakub Kohák.

Po samotné akci se můžete těšit na hvězdné setkání s hráči a autogramiádu.

Další fotbalová utkání budou: 25. července v 17:00 mezi SG:TJ Sokol Postřekov a TJ Sokol Toužim. Ten samý den v 15:00 přátelské fotbalové utkání ‚žáci‘, ti se na hřišti utkají ještě v neděli 26. července od 13:00.

Pouť ale nebude jen o fotbale. V pátek 24. července začne program v 18:00 na podiu za Špillarkou. Vystoupí skupina Arest, Rimortis a Ukradený vjecy.

V sobotu ve stanu u hostince U Nádraží zahraje od 13:30 Vrchovanka. Od 18:00 ji pak vystřídá Miloslav Šobr. Na hřišti TJ Sokol od 19:00 vystoupí Dolejšáci a za Špillarkou od 17:00 zahraje Brufen a od 21:00 DOA rock.

Za Špillarkou se bude hrát i v neděli. Od 13:30 Varmužova cimbálová muzika a od 18:00 Dozvuk.

Ovšem zpět k ostatním výročím. 120 let kaple a 125 let hasičů je vrcholem poutě. Slavit se bude v neděli, a to od 9:30, kdy se začne shromážděním u pomníku padlých. K příležitosti výročí sboru dojde na udělení stuhy na prapor. O kulturní vsuvku se postará Národopisný soubor Postřekov a následně se poutní procesí vypraví ke kapli, před níž se uskuteční mše svatá.

V sobotu se Pekelný léto opět vrací do areálu Pekelného ostrova u Holýšova. Tentokrát 25. července vystoupí legendární česká rocková kapela Olympic. Areál otevře v 18:00.

A protože má v neděli 26. července svátek Anna, tak se musí i toto jméno řádně oslavit. Anenská pouť v Horšovském Týně sice nebude letos v podobě, kterou známe, ale přece jen tradiční chovatelská výstava se uskuteční.

Letošní 27. ročník se bude konat 25. a 26. července v chovatelském areálu základní organizace v ulici Jindřicha Jindřicha.

„V sobotu dopoledne budou zvířata posouzena delegovanými posuzovateli, bez přístupu veřejnosti. Vzhledem k tomu, že letošní rok dosud příliš nepřeje kulturním a společenským akcím, i MěÚ v Horšovském Týně vydal s předstihem rozhodnutí o nekonání Anenské pouti, zvažovali jsme, zda výstavu pořádat. Nakonec jsme se rozhodli, že v tomto ročníku nebude součástí výstava ovcí a koz, a i doprovodný program bude výrazně zredukován,“ uvedl jednatel základní organizace Zdeněk Koczai.

K vidění bude zhruba 400 přihlášených zvířat, především králíci, drůbež a holubi. Po oba dny bude navíc k dispozici v samostatné expozici exotické ptactvo.

Co se týká doprovodného programu, sobotu doplní živá hudba s Anonymm Country. Hudební vystoupení na náměstí u zámku při Annenské pouti nebude, je tedy milým bonusem, že si návštěvníci budou moct užít vystoupení alespoň v rámci výstavy. Z té si mimo jiné můžeme odvézt i nějaké to zvířátko.

Anenská pouť se uskuteční ale i v blízkosti Všerub, a to na Tanaberku. V neděli 26. července se tu od 13:00 uskuteční koncert komorního orchestru Musica Lucis Praga. Na housle zahraje Miroslav Vilímec, na violoncello Eduard Šístek Od 14:30 následuje mše svatá a od 15:30 se opět vrátí hudba v podobě dechovky.

Aby těch poutí nebylo málo, můžete vyrazit i do Staňkova, kde město připravilo náhradní program za zrušené 20. městské pouťové pivní slavnosti.

Začne se již v pátek 24. července. Bigbítový program odstartuje v 19:00 – Lionika, od 20:00 DOA Rock, v sobotu se pokračuje od 16:00 dechovou hudbou Atlas, od 18:00 skupina Chai, 20:00 Kabát West. V neděli 26. července pak vystoupí od 16:00 Golden Wings a od 19:00 Medy Gang.

A v místní staňkovské sokolovně bude v sobotu současně probíhat Staňkovskej Bigbít. Začne se v 16:00 a vystoupí kapela Telefon. Od 18:00 následuje Aušus, pak Iron Maiden revival a ve 22:00 pásmo uzavřou Septic People.

Na všechny koncerty je vstup zdarma.

Poslední akcí, na kterou Vám dáváme tip je komentovaná prohlídka v Domu dějin Holýšovska v Holýšově. V sobotu 25. července se komentuje a prohlíží přímo se sběrateli legendární stavebnice MERKUR! A co víc, pojí se s tím i vědomostní soutěž, týká se samozřejmě zmíněného Merkuru. Výherce získá model model automobilu Benz & Cie A.G. VICTORIA ve sběratelské hodnotě 10 000 Kč. Byl to první čtyřkolový automobil Carla Benze.