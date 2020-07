Top akcí víkendu se opět stává rocková nálož. V pátek 17. července vypukne v areálu domažlického letního kina rockový triptych. Zahrají kapely jako Komunál, Totální nasazení a zlatým hřebem se stanou Walda Gang. Koncert patří do série Pekelný léto a jedině tento koncert se výjimečně koná v Domažlicích. Další vystoupení se opět přesunou do areálu Pekelného ostrova v Holýšově.

V sobotu budou makat i hasiči. Dobrovolné hasiče čekají disciplíny pro ty největší tvrďáky, a to v obci Díly. Tady se od 9:00 v sobotu 18. července koná TFA Díly. Po dlouhé pauze tak mohou hasiči napnout své síly. Budou se potýkat s motáním hadic, budou tahat figurínu, bouchat kladivem v hammerboxu a další.

Jarní bazárek. I to se děje o víkendu, a to v restauraci U svatého Jána v Trhanově. V sobotu 18. července od 13:00 do 17:00 se bude na bazárku prodávat oblečení, boty, ale třeba i knížky či věci pro radost. Výtěžek z bazárku poputuje na kastraci a léčbu opuštěných kočiček a co se neprodá, půjde na charitu.

Hurá na zámek. Státní hrad a zámek Horšovský Týn pořádá o víkendu – v sobotu i neděli – prohlídky zámeckého parku. Začínají vždy od 10:00 a 14:30. Dozvíte se něco o historii parku a komentovanou prohlídku povede Richard Kolek. Sraz je vždy 10 minut před začátkem prohlídky na nádvoří zámku.

S celou rodinou můžete vyrazit taktéž do Chřebřan. 19. Července se zde koná den otevřených dveří do Karačájevského dvora u Vidic. Od 10:00 se otevírá celý areál, krátce na to se celá akce oficiálně zahájí. Od 11:00 budou k vidění na jízdárně předvedené koně, odpoledne vás čeká komentovaná prohlídka areálu a poté volný program. Prostor bude nejen na oběd, ale i na všetečné dotazy i diskusi.

Zima uprostřed léta? Nebo snad Vánoce? I to je možné. Vánoce v červenci zažijete právě v Osvračíně na Domažlicku, a to hned tento víkend. V sobotu 18. července od 15:00 se můžete přijít podívat, jak vypadají takové letní červencové Vánoce. Těšit se můžete na všechny vánoční kratochvíle a nezbytnosti. Tou nejdůležitější je zdobení vánočního stromečku. K zimním radovánkám patří ale i sport, proto se po zdobení bude pořádat závod na lyžích a chybět nesmí ani koulovačka! Občerstvení na místě je samozřejmostí. Osvračínští slibují, že o zábavu nouze nebude. Večer pak bude následovat takzvané večerní rockování s kapelou Gallileo. O víkendu tak bude pořádná 'zima'.