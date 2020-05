Falešné hranice akce Kámen

KDY: Denně od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin

KDE: Chodský hrad v Domažlicích

ZA KOLIK: Plné vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč

Na Chodském hradě v prostorách ochozu můžete navštívit výstavu Falešné hranice akce Kámen, a to vždy v otvíracích hodinách hradu až do 22. srpna. Akci Kámen vymyslela Státní bezpečnost neboli tajná policie v Československu na přelomu 40. a 50. let 20. století, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky. Šlo o široce uplatňované opatření bezpečnostního aparátu, který skrytě porušoval vlastní zákony. Spisovatelka a badatelka Václava Jandečková na mnoha osobitých příkladech popisuje příběhy účastníků i zákulisí zákeřných zločinů.

Záměrem autorky je přiblížit rafinovanost, která se v chápání státně bezpečnostní práce stávala samozřejmostí. Jednalo se o nejutajovanější akce komunistického režimu, které odhalují nové oběti i pachatele, nastiňují vývoj akce Kámen v čase i prostoru, dokládá škálu důvodu pro jeho využití. Archivní materiály staví proti sobě s pozdějšími výpověďmi svědků. Na základě výzkumu autorky se prokázalo, že během čtyř let rané doby komunismu se přísně utajovaná metoda Kámen pro své rozšíření, rozmanitost účelu použití a různě tragické důsledky, proměnila ze systémového opatření policejního aparátu v ostudný fenomén našich dějin. Aktéři těchto zločinů zůstali nepotrestáni.

Dále si můžete prohlédnout výstavu s názvem Mezi orlem a lvem, která je k vidění též na Chodském hradě a to až do 29. října. Výstava u příležitosti 100. výročí návratu do vlasti představuje i život na Domažlicku v letech 1914 až 1918. Vznikla ve spolupráci s legionářskou Československou obcí a řadou místních sběratelů.

Vzhledem a aktuálnímu vládnímu opatření dodržujte v prostorách rozestupy a vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem. U vstupu do expozic je k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice.

Pomník bitvy u Domažlic

KDY: Kdykoliv

KDE: Na Baldovském návrší u Domažlic

ZA KOLIK: Zdarma

Prohlédněte si monumentální památník ve tvaru husitského kalichu, který najdete na Baldovském návrší u Domažlic. Byl vytvořen na počest husitské bitvy z roku 1431. Na Baldově byl položen základní kámen budoucího pomníku této události, který nikdy nebyl dokončen.

Naučná stezka Capartické louky

KDY: Kdykoliv

KDE: U Capartic

ZA KOLIK: Zdarma

Naučná stezka Capartické louky se nachází u Capartic na Domažlicku v jižní části chráněné krajinné oblasti Český les. Je dlouhá dva kilometry. Ideálním obdobím pro návštěvu luk je jaro nebo časné léto, kdy rozkvétají všemi barvami. Stezka je vhodná pro rodiny s dětmi.

Zřícenina kostela Šitboř

KDY: Kdykoliv

KDE: Šitboř

ZA KOLIK: Zdarma

Šitboř je malá obec u Poběžovic. První písemná zmínka jez roku 1248. Zdejší dominantou je věž zříceného kostela svatého Mikuláše. Je to významná památka z období rané gotiky, která patří mezi nejstarší památky Plzeňského kraje. Původní kostelík byl z 2. poloviny 12. stol.