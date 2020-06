Milovníci přírody mohou jako obvykle vyrazit společně s Klubem českých turistů Domažlice. Ti naplánovali i na tuto sobotu turistickou vycházku, a to po městských lesích v okolí Domažlic. Sedmi kilometrovou trasu začnou od plaveckého bazénu v Domažlicích. Sraz je zde ve 13:00. Trasu povede H. Kupilíková.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Kdo by to ale nestihl či se mu nechtělo, může využít příležitosti výletu na Šumavu, který se koná až 24. června, ve středu. Ten den se bude odjíždět v 6:27 autobusem směrem do Klatov. Odtud se bude pokračovat vlakem v 8:23 na Špičák. Tady se půjde trasa směrem na Špičácké sedlo, Hogmanky a kolem hotelu Belveder až do Železné Rudy. Pro zdatnější turisty je připravena i delší trasa, která bude mít kolem 10 kilometrů či 12 kilometrů. Kratší z těch dvou povede ze sedla na Pancíř, Hofmanky a Železnou Rudu. Delší varianta pak vede z Pancíře na Gerlovu Huť a do Železné Rudy. Tento výlet vede M. Senohrábková.