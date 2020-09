Znovuosazení Čertova viklanu

5. září, 14:00, Babylon

U Čertova kamene na Babyloně u Domažlic se v sobotu 5. září bude rozhýbávat 40tunový viklan. Od 14:00 do 16:00 je plánované posouvání kamene, setkat se můžete s experimentálním archeologem Pavlem Pavlem, který se věnuje rozhýbání soch na Velikonočním ostrově. Pavel Pavel už ale u Čertova kamene byl, a to před 11 lety, kdy přesouval kámen do původní polohy. Letos se o to pokusí znovu. K tomu je připraven doprovodný program. U kamene to bude malování pro děti a pak ve stanu u Sauny se bude o kameni promítat krátký film. Od 17:00 se pak ve sportovním areálu u Sauny bude hrát, tančit a zpívat. Zahraje hned několik kapel moderní country v podání Pilounů, dále to budou Turbo revival Plzeň a veselé hudební DUO Vašek a Vašek s hity od 70. let po současnost.

Odpoledne plné her

5. září, 14:00, Kdyně

V sobotu 5. září si od 14:00 budou moct děti užít na kdyňském sídlišti Na Koželužně odpoledne plné her. Netradiční sportovní úkoly, střelbu z luku, chůdy, pétanque a spoustu dalších her připravila pro děti Pionýrská skupina Safír Kdyně. Svoje stanoviště bude mít i nový historický oddíl a Všeználkové, kde si děti můžou vyzkoušet novou binolupu. Ve stejném čase bude probíhat program i na blízké klubovně U Čápa, kde si vedoucí připraví malou rukodělnou dílnu, lanovou dráhu a oblíbenou trampolínu. Program je zdarma.

Hasičské závody ve Vidicích

5. září, 11:00, Vidice

Vidice pořádají v sobotu 5. září od 11:00 hasičské závody. Konkrétně jde o jedenáctý ročník Memoriálu Václava Lehnera. Soutěžit se bude v požárním útoku na louce ve Vidicích. Od 10:00 je prezentace jednotlivých družstev a pak od 10:45 slavnostní nástup.

Oslava 100 let od zavedení elektřiny

5. září, 14:00, Nevolice

Oslava elektrifikace je jasná. V Nevolicích vypukne od 14:00 již tuto sobotu. Obec k tomuto stoletému výročí připravila doprovodný program v podobě vystoupení dětí, koncertu dechové hudby Dupalka a na své si přijdou i dobrovolní hasiči, kteří návštěvníkům předvedou něco ze své techniky.

Aby si ale užili dospělí i děti, budou v sobotu připraveny pouťové atrakce, které mohou ti nejmladší využívat zdarma. Bez placení se obejde i vstup na celou akci. A protože jde o oslavu elektřiny, budou si moct návštěvníci vyzkoušet testovací jízdu stoprocentně elektrickým vozidlem.

Tlapkiáda v Horšovském Týně

6. září, 13:00, Horšovský Týn

Tlapkiáda, aneb zábavné odpoledne s pejsky. To připadá na neděli od 13:00 v sadech Petra Bezruče u místní ZUŠky. Těšit se můžete na ukázku práce se psy, na psí sporty, soutěže a kreativní koutek pro děti, tombolu, občerstvení a soutěže se psy o ceny. Soutěže jsou určené pro všechny druhy pejsků, pro dospělé, pro děti. Nutný je očkovací průkaz psa s platným očkováním. Registrace do soutěží je v den konání od 12:30.

Varhanní festival – zahájí ho první koncert

6. září, 18:00, Klenčí pod Čerchovem

Letošní jubilejní ročník varhanních koncertů v Klenčí pod Čerchovem láká návštěvníky na nevšední umělecké zážitky. Festival zahájí v neděli 6. září varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý, který vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské jaro, FOK, Česká filharmonie, Český rozhlas, Janáčkův máj, …) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Upozornil na sebe získáním prvních cen ve varhanních soutěžích v Opavě, Lublani a na Pražském jaru.

V Klenčí vystoupí s pořadem Bachovy jižní inspirace, kde připomene díla několika největších mistrů z tzv. jihoněmecké oblasti, pod kterou spadaly i české země. Na programu zazní díla J. J. Frobergera, G. Frescobaldiho, G. Muffata a dalších.

Koncert v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem se uskuteční v neděli 6. září od 18.00 hod.

Vstupné je dobrovolné.