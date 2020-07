Harlej a Septic people

KDY: 3. července od 18 hodin

KDE: Holýšov, Pekelný ostrov

ZA KOLIK: 400 Kč v předprodeji, na místě 500 Kč

V rámci projektu Pekelný léto na účastníky čeká šňůra koncertů po celé léto, a to přímo v areálu Pekelného ostrova. V pátek 3. července od 18 hodin se můžete těšit na skupinu Harlej a Septic People. Vstupenky lze zakoupit na www.vstupenkovna.cz nebo v kamenných prodejnách. Kapacita bude omezena.

Promítání filmu Samotáři

KDY: 5. července od 21:30 hodin

KDE: Letní kino, Domažlice

ZA KOLIK: 100 Kč

Promítání filmu Samotáři se koná v neděli 5. července od 21:30 hodin v letním kině v Domažlicích. Vstupné je 100 korun. Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky přichází v obnovené premiéře po 20 letech od svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi. Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na konci devadesátých let ve velkém městě pokouší praktikovat cosi, čemu se dříve říkalo milostný vztah…

Válkovo divadlo ve Kdyni

KDY: 3. července od 18 hodin

KDE: Kdyně

ZA KOLIK: Na místě

Dvě divadelní představení zahraje Válkovo kočovné divadlo Praha pro malé i velké diváky v pátek 3. července v parku Muzea příhraničí Kdyně. První inscenace s názvem Čertovská pohádka se koná od 18 hodin. Druhá hra Střípky národního poblouznění pak od 20 hodin. Divadlo přijede s koňmi a povozem.

Yoyo Band v Lomečku

KDY: 4. července od 21 hodin

KDE: Lomeček

ZA KOLIK: Na místě

Koncert hudební skupiny Yoyo Band zahraje v sobotu 4. července od 21 hodin v Lomečku u Starého Klíčova.

Festival UTOpije

KDY: 3. - 5. července

KDE: Koupaliště, Úžlebec

ZA KOLIK: 1000 Kč

Festival UTOpije se uskuteční v pátek 3. července a potrvá až do neděle 5. července na koupališti v Úžlebci u Černíkova. Plné vstupné za 1000 korun zakoupíte na vstup.utopije.cz. Na live stage vystoupí například Zrní, Ventolin, Cocoman a MC Dr. Kary a mnoho dalších. Chybět nebude také electro stage a bohatý program.