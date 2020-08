Koncert kapely Trautenberk

Kdy: 21. srpna, 18:00

Kde: areál Pekelného ostrova v Holýšově

Oč jde: V rámci Pekelného léta, nahrazující Pekelný ostrov, vystoupí klatovská kapela Trautenberk.

Koncert kapely Rybičky 48

Kdy: 22. srpna, 18:00

Kde: areál Pekelného ostrova v Holýšově

Oč jde: Druhý koncert tohoto víkendu, který je v rámci Pekelného léta nahrazující Pekelný ostrov, je kapely Rybičky 48.

Country a folk festival pro zámek Čečovice

Kdy: 22 – 23. srpna, 11:00, 13:00

Kde: areál zámku Čečovice – nádvoří a zámecká sýpka

Oč jde: Folk a country festival pro zámek Čečovice odstartuje v sobotu ve 13:00. Zahrají kapely Old Band, Miroslav Paleček, The Origin, Faux pase Fonet, SoVS, Flashback, Marien a Hop a Šavani. Současně ale vedle hudební scény bude probíhat v zámecké sýpce i výstava obrazů Emmy Srncové, jejíž vernisáž se uskuteční v sobotu dopoledne v 11:00. Nedělní program pak bude ve znamení divadla. Ve 13:00 zhlédnete představení Svatba v podání souboru Histrio. Po oba dva dny navíc budou k dispozici komentované prohlídky zámku, a to od 12:00. Stejně jako loni, tak i letos poputuje veškerý výtěžek dvoudenního festivalu na záchranu zámku.

GULÁŠek ve Kdyni

Kdy: 22. srpna, 17:00

Kde: park Muzea příhraničí Kdyně

Oč jde: K příležitosti 35. výročí Rýzmberského hradního guláše, jehož konání narušila korona, se pořádá takzvaný Gulášek v parku u Muzea příhraničí Kdyně, a to v sobotu 22. srpna od 17:00. Na akci zahrají Michal Willie Sedláček, Roháči z Lokte, Eliška Kotlínová a Spolektiv.

Poběžovické pouťové slavnosti

Kdy: 21. - 23. srpna

Kde: Poběžovice

Oč jde: Pouťové slavnosti začnou již v pátek v Rodinném a komunitním montessori centru, kdy se bude od 19:00 vyprávět před spinkáním pro děti do devíti let.

V sobotu 22. srpna se budou na poběžovickém náměstí vystavovat Obrazy ze Šitboře, a to od 9:00 do 18:00. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na záchranu kostela svatého Mikuláše v Šitboři.

Na parkovišti před MKIS budou od 10:00 do 13:00 historická americká vozidla. Ve 13:00 pojedou okružní jízdu.

Před zámkem zahraje od 14:00 Sedmihorka, od 20:00 Sifon Rock.

Ještě v sobotu se od 17:30 uskuteční v obřadní síni na poběžovickém úřadě křest knihy Čítanka Českého lesa Marie Špačkové.

Zároveň bude program i v areálu škvárového hřiště, a to Noisy Pioneers Stage, kde bude hrát techno, house, DNB, jungle a breakbeat.

V neděli 23. srpna se bude opakovat výstava obrazů na náměstí od 9:00 do 16:00 a v 10:00 bude poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Kolovečská pouť

Kdy: 22. - 23. srpna

Kde: Koloveč

Oč jde: Pouť nabízí dvoudenní program.

V sobotu 22. srpna se můžete těšit na prodejní a propagační výstavu chovatelů drobného zvířectva na Staré radnici od 8:00 do 16:00, netradiční výstavu obrazů v kostele Zvěstování Panny Marie od 15:00 do 19:00, varhanní koncert v tomtéž kostele od 18:00 a pouťovou zábavu v areálu Staré cihelny. Tady se bude hrát od 20:00, vstupné je 150 korun. Vystoupí hned dvě kapely, a to Jamaron a Ukradený vjecy.

V neděli 23: srpna pokračují chovatelé na Staré radnici od 8:00 do 15:00, výstav obrazů v kostele bude od 9:00 do 17:00, v tomtéž kostele proběhne od 9:30 poutní nedělní mše svatá. Od 9:00 do 17:00 si budete moct na náměstí prohlédnout historická vozidla a od čtyř odpoledne se uskuteční mistrovské fotbalové utkání okresního přeboru Slavoj Koloveč A proti Tatranu Chodov B.

Zároveň bude otevřeno kolovečské muzeum techniky a řemesel, a to denně od 9:00 do 18:00. K dispozici budou i stánky a pouťové atrakce, a to v parku u místní základní školy.

Tlumačovští hasiči slaví 130 let

Kdy: 22. srpna, 14:30

Kde: Tlumačov

Oč jde: Program začne ve 14:30 srazem na návsi v Tlumačově a pokračovat se bude ve tři hodiny odpoledne mší u kaple svatého Vavřince. Zároveň se i uctí památka padlých, na jejichž pomník položí věnce. Pak se uskuteční tradiční průvod, a to do AMFI Tlumačov, kde už na návštěvníky i hasiče samotné čeká pořádná sláva a předání vyznamenání. Od 18:00 pak postupně vystoupí Dupalka, Milan Schelinger Band a Tlustá Berta, kapela, která se na domažlickém okrese, a dokonce i v Mrákově a okolí, cítí jako doma. Vystupuje zde totiž pravidelně. Vstup na oslavy je zdarma, a to jako poděkování těm, kteří do kulturního domu v Mrákově nebo do AMFI Tlumačov jezdí na pořádné akce.

Růžový den v Metelsku s místními hasiči a hasičské závody

Kdy: 22. srpna, 12:00

Kde:Horní Metelsko

Oč jde: V Metelsku je prostě den růžovější. Sbor dobrovolných hasičů připravil zábavné odpoledne s metelskými hasiči na 22. srpna od 12:00. Opět na děti čeká celá řada atrakcí a zábavy. Nebude chybět kůň a oslík, na kterém se děti mohou projet, skákací hrad, kreativní stánek nebo tetování. Novinkou letošního roku bude lovení panterů (bobříků), které mohou děti za své aktivity získat. Chystá se též hra Člověče nezlob se v trochu větším provedení. Ve 20:00 pak zahraje kapela Podvraťáci z Plzně.

Od 12:00 se zároveň konají hasičské závody Panter‘s pink cup na tamní louce, na místě bude vše značeno. Od 11:00 se budou prezentovat týmy, ve 12:00 začne závod jako takový. Soutěž se řídí pravidly požárního sportu a soutěžit lze v kategorii PS sport muži, PS sport ženy a PS 12. Startovné činí 200 korun.