Kdy: každý víkend

Kde: goout.cz

Za kolik: 50 – 150 Kč

I když je plzeňské Divadlo J. K. Tyla zavřené, připravilo ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín předpremiéru operety Netopýr od Johanna Strausse. Záznam představení v režii ředitele divadla Martina Otavy a v hudebním nastudování šéfa opery Jiřího Petrdlíka zpřístupní zítra od 19 do 24 hodin na prodejním serveru goout.cz. On-line se tam pak diváci až do dubna dočkají každý víkend jednoho představení, cena 'vstupenek' bude od 50 do 150 Kč.

„Uzavření divadel trvá déle, než jsme si zprvu uměli představit. Hercům a vlastně celému divadlu chybí diváci i adrenalin spojený s představením před publikem. A víme, že i my chybíme divákům. Proto jsme se rozhodli nabídnout veřejnosti ke zhlédnutí záznamy nejen vybraných nově nastudovaných kusů, ale také osvědčená díla z našeho repertoáru,“ komentuje nový projekt První řada u Vás doma ředitel divadla Martin Otava. Zájemci si tak budou moci užít i záznam nově nastudovaných Postřižin a opery Věc Makropulos.

Program záznamů DJKT – 20. 2. (19.00): Netopýr, 27. 2. (19.00): Postřižiny, 6. 3. (19.00): Dobře placená procházka, 14. 3. (10.00): Muzikantská pohádka, 20. 3. (19.00): Věc Makropulos, 21. 3. (10.00): Sněhurka, 27. 3. (19.00): Prodaná nevěsta, 3. 4. (19.00): Zkrocení zlé ženy, 10. 4. (19.00): Brouk v hlavě.

Zavítejte na unikátní Vysoký kámen

Kdy: Celoročně

Kde: Kraslice

Za kolik: zdarma

Vysoký kámen je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1974 a nachází se u obce Kámen nedaleko Kraslic. Přírodní památka je zároveň zahrnuta do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000. Území přírodní památky kopíruje vypreparovaný hřeben skalních výchozů táhnoucí se přibližně od jihu k severu v délce 300 metrů. Důvodem ochrany je zachování geologicky, geomorfologicky a esteticky významného skalního útvaru a na něj vázaných rostlinných a živočišných společenstev. Lokalita se těšila zájmu turistů již v 19. století. Roku 1883 zde byla přímo pod skalními útvary postavena hospoda, která však již v roce 1885 vyhořela. Další hospoda byla postavena v roce 1886. I tento objekt však 14. srpna 1906 zcela shořel. Ještě téhož roku zde byla postavena již třetí hospoda, ke které v roce 1928 přibyl velký sál a ve třicátých letech 20. století nová přístavba. Veškeré objekty však 24. listopadu 1937 vyhořely, ale podařilo se je obnovit. Po roce 1945 bylo celé území v pohraničním pásmu a došlo k odstřelu restaurace i nedaleké kaple.

Divadlo Alfa odehraje Jenovéfu

Kdy: 20. února od 17 hodin

Kde: YouTube Alfa zírá

Hraběnka Jenovéfa odmítne v době nepřítomnosti manžela Sylkfrída milostné návrhy rytíře Gola. Jenže manžel uvěří pomluvám proradného padoucha. Příběh o utrpení brabantské hraběnky Jenovéfy byl poprvé zaznamenán již ve 14. století a rozšířil se i u nás zejména v knížkách lidového čtení. Další přímý přenos připravilo na sobotu Divadlo Alfa. Tentokrát je na programu představení Jenovéfa. Naladíte jej od 17 hodin na YouTube kanále Alfa zírá.

Malebné Rabí

Kdy: Kdykoli

Kde: Rabí

V předhůří Šumavy pod mohutnými hradbami se rozprostírá městečko Rabí, které jistě stojí za návštěvu. Jeho náměstí obklopují domy s pestrobarevnými štíty ve stylu selského baroka. Malebná zákoutí se objevují pod hradem na tzv. Hradčanech. Jejich součástí jsou místa, jež připomínají zdejší izraelitskou komunitu. Na tu upomíná židovský hřbitov, na kterém stojí bílé, vápencové náhrobky s rostlinnými dekory a nápisy v hebrejštině a němčině. Nezapomeňte si povšimnout nárožního domu č. p. 102, v němž se nacházela židovská modlitebna. Z centra Rabí se také můžete vydat na nenáročné procházky. Na východním okraji Rabí stojí barokní kostel svatého Jana Nepomuckého, od něhož se naskýtá jeden z nejhezčích pohledů na hradní areál. Na západním okraji Rabí se pak zvedá vrch Líšná, v jehož lesích narazíte na pozůstatky gotického kostelíka Všech svatých. Asi čtyřicet minut chůze z centra Rabí se na úpatí Líšné nalézá Vintířova studánka s léčivou vodou.

Židovský hřbitov v Novém Sedlišti

Kdy: Kdykoli

Kde: Nové Sedliště

Téměř 250 náhrobků nebo jejich zbytků se dochovalo na židovském hřbitově v Novém Sedlišti. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1703. Hřbitov se nachází v lesíku západně od obce. Tou vede zeleně značená turistická trasa, po níž se můžete vydat do nedalekého Starého Sedliště, kde je vlaková stanice, nebo opačným směrem na Přimdu, kde je zřícenina nejstaršího kamenného hradu v Čechách.

Jeskyně Salka

Kdy: Kdykoli

Kde: Pasečnice

Nedaleko od obce Pasečnice, na úbočí porostlého vrchu Salka, jehož vrchol má 620 m n. m., se nachází stejnojmenná skalní sluj. Zdejší štola vznikla po těžbě kyzové břidlice na výrobu kamence. Její dno je zaplaveno vodou až do výšky pěti metrů. V zimě lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy.

Projděte se kolem přehrady Skalka

Kdy: Celoročně

Kde: Cheb

Celoročně se můžete projít kolem přehradní nádrže Skalka v Chebu. V Goethově naučném lesoparku, jak se les kolem přehrady, nazývá, vede stezka. Projdete se tak historickým územím, kde bývala v historii plovárna i restaurace. Navíc z vyhlídky Egerwarte se vám naskytne úžasný výhled.