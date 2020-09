Japonská zahrada

V Poběžovicích v sobotu oslaví páté výročí od založení zdejší japonské zenové zahrady. Na programu je hudební vystoupení, létající jóga Ivany Langové či oslavná liturgie Robina Heřmana. Na své si přijdou i děti, podvečer je pak v plánu promítání. Akce začíná v 15 hodin na prostranství u japonské zahrady.

KDY: 19. září od 15 hodin

KDE: Poběžovice

Sedmdesát let od založení školy



Na oslavy sedmdesáti let od svého založení zve Střední zdravotnická škola na Chodském náměstí v Domažlicích. Program bude slavnostně zahájen v pravé poledne. Jeho součástí bude módní přehlídka, prohlídka školy včetně ukázky výuky, výstava a koncert.



KDY: 18. září od 12 hodin

KDE: Domažlice

Spící peklo

Více než třicet let po havárii jaderné elektrárny v Černobylu se s Tomášem Kubešem vydáme do města Pripjať a jeho okolí. Jak se vlastně vše seběhlo, co se stalo po výbuchu a jak to vypadá v zakázané zóně? Termín je náhradní za zrušenou jarní přednášku. Vstupenky jsou stále platné.

KDY: 18. září od 19 hodin

KDE: Domažlice

Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou



Oblíbená autorka písniček pro děti Míša Růžičková přijede v neděli do Domažlic se svou minidiskotékou. Písničkový pořad Cestujeme za zvířátky se uskuteční ve velkém sále zdejšího městského kulturního střediska.



KDY: 20. září od 16 hodin

KDE: Domažlice

Mike Ross & The Bladderstones

Známý britský bluesový a rockový kytarista, skladatel a zpěvák Mike Ross zahájí v sobotu letošní klubovou sezonu v Domažlicích. V improvizovaném jazzovém klubu ve velkém sále zdejšího městského kulturního střediska se představí se svou kapelou The Bladderstones. Mike Ross je držitelem několika britských výročních bluesových cen. Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 210 Kč.

KDY: 19. září od 20 hodin

KDE: Domažlice