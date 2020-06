Promítání filmu Zapomenutý princ

KDY: 14. června od 15 hodin

KDE: Domažlice, Kino Čakan

ZA KOLIK: 120 Kč

Promítání dobrodružné komedie s názvem Zapomenutý princ se uskuteční v neděli 14. června od 15 hodin v domažlickém Íčku. Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované sedmileté dcery Sofie. Oddaný otec nikdy nepřijde pozdě na jejich večerní pohádku…

Promítání hororového filmu Lov

KDY: 12. června od 19:30 hodin

KDE: Domažlice, Kino Čakan

ZA KOLIK: 130 Kč

Na promítání hororu s názvem Lov jste zváni na pátek 12. června od 19:30 hodin do domažlického Íčka. Vstupné činí 130 korun. Film je nepřístupný do 15 let. Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed lesa. Navzájem se neznají, nevědí, kde jsou, ani jak se tam dostali…

Rozhledna na Šibeničním vrchu

KDY: Kdykoliv

KDE: Horšovský Týn

ZA KOLIK: Zdarma

Jihovýchodně od Horšovského Týna se nachází Šibeniční vrch a na něm pěkná rozhledna. Dřevěná věž ve tvaru hranolu byla na oblíbeném poutním a výletním místě, kde už v 19. století stávala dřevěná kaple se zvonicí, postavena v roce 2010, je vysoká 21,5 metrů a z její vyhlídkové plošiny ve výšce 13 metrů jsou krásně vidět nejen samotné město, rozhledna Koráb, zřícenina hradu Rýzmberk, vrch Čerchov s Kurzovou rozhlednou, vojenská věž na Velkém Zvonu, ale také Šumava a Český les, a dokonce i vrch Ebene s rozhlednou Böhmerwaldaussichtsturm na německé straně hranice.

Bazén ve Kdyni

KDY: Denně do 21:30 hodin

KDE: Kdyně

ZA KOLIK: Plné vstupné je 60 Kč za hodinu

Centrum vodní zábavy Kdyně nabízí velký bazén rozdělený na plaveckou část se třemi 25metrovými drahami a část s vodními atrakcemi.Tou hlavní je 60metrový tobogan řízený semaforem. Dále zde najdete šíjový masážní chrlič, bodové vodní masážní trysky, vodní houpačku, vzduchový dnový výron pro celotělovou masáž, perličkovou masážní lavici a rovné a kruhové perličkové masážní lůžko.