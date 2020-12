I přes podivnou dobu se letos mohou lidé kochat v kraji betlémy, bez nichž se asi adventní doba ani obejít nemůže. Každý den od 10 do 16 hodin bude až do 8. ledna vystaven jeden z nich v mázhauzu plzeňské radnice. „Instalace plzeňského betlému nám trvala čtyři hodiny. Vždyť za dvě desítky let se v něm nashromáždilo na osm stovek figurek,“ uvedl Zdeněk Zajíček z Muzea strašidel, které se o plzeňský betlém stará.

V sušickém muzeu je už přístupný oblíbený mechanický betlém, letos se však nerozpohybuje. „V místnosti s betlémem by teď mohli být jen čtyři návštěvníci. A pouštět betlém jen pro čtyři lidi jednou za hodinu opravdu není možné,“ uvedla ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková.

Výstava více než stovky betlémů je součástí prohlídky muzea v Nepomuku, tradičně svoji každoroční výstavu připravilo také Muzeum Chodska v Domažlicích.

Betlém vystavuje každoročně na zahradě svého domu až do Tří králů řezbářka Jiřina Andrlíková v Příchovicích na jižním Plzeňsku. Její dílo je ojedinělé tím, že součástí betlému je i peklo.

Na webu Centra Bavaria Bohemia www.bbkult.net si pak můžete pustit virtuální prohlídku z mezinárodní výstavy betlémů v bavorském Schwandorfu.

Vánoční Roháči letos pouze on-line

Adventní čas mají mnozí z vás spojený s vánočními koncerty loketské kapely Roháči. I letos jich byly v plánu na dvě desítky, doba však ani Roháče za posluchači nepustí. Alespoň pár koncertů si ale můžete poslechnout on-line.

„Někteří pořadatelé, kteří mají tu možnost, se snaží atmosféru adventních koncertů přenést svým abonentům až do jejich domovů prostřednictvím streamů. Oslovili nás a my tento způsob koncertů vítáme,“ vzkazuje příznivcům kapelník Ríša Melichar. Tou nejbližší příležitostí bude vánoční koncert z balkonu Hornického domu v Sokolově. V neděli 13. prosince si můžete Roháče poslechnout od 17 do 18 hodin živě na facebooku a YouTube MDK Sokolov.

Do on-line koncertů se pustila i ZUŠ Horní Slavkov. Loketské Roháče pozvala do Pluhova domu v úterý 15. prosince. Koncert začíná v 18.30 na facebooku ZUŠ a západ.cz. Už tradičním hostem kapely měl být kytarový virtuos Štěpán Rak. Ten však ze zdravotních důvodů musel tentokrát Roháčům odříct.

„Koncerty v Chodově a v Kraslicích již proběhly. Co se Chodova týče – pokud jste neměli možnost být u přímého přenosu, záznam on-line koncertu najdete na YouTube kanálu TV Chodov, na kabelové televizi TV studia Chodov nebo na FB,“ dodal kapelník.

Plzeň připravila adventní vysílání

Na podvečer třetí adventní neděle přichystalo město Plzeň hodinový adventní pořad. Živé vysílání s hudebním programem nabídne 13. prosince od 17 hodin známé písně v podání plzeňských umělců i rozhovory se zajímavými hosty, kteří se ve své práci věnují péči o potřebné. Lidé jej budou moci sledovat na facebooku Plzeň.eu, Plzeň2015 a youtube.

Projděte si království skašovských hraček

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je po znovuotevření k vidění nová výstava Království hraček ze Skašova. Do konce roku je prodloužená výstava Naše paní Božena Němcová. Navštívit je můžete od úterý do neděle.

Vánoční den ve Zbiroze

Památka nad Zbirohem opět ožila. Kromě prohlídek zde v sobotu úderem jedenácté hodiny začíná vánoční jarmark, plný svátečních vůní a chutí, a ty hladové určitě uspokojí nabídka zámecké krčmy U Rudolfovy kratochvíle. Vstup je pro návštěvníky zdarma. Zrušený je pouze plánovaný večerní koncert v Muchově sále.

Adventní mše při svíčkách

Nedaleko šumavských Hartmanic můžete v sobotu nasát pravou vánoční atmosféru. Odpoledne se v kostelíku Panny Marie Bolestné ve Vatěticích uskuteční adventní mše při svíčkách. Celebrovat ji bude správce farnosti Mouřenec, farář Jenda Kulhánek.

Vánoční trh v Klatovech

Vychutnat si vánoční atmosféru můžete v sobotu i na klatovské Kolonádě. Konají se tam vánoční trhy, kde bude možné zakoupit jmelí a svícny od zahradnictví Papež, polštáře a různé dárky. Návštěvu zpříjemní vánoční koledy.

Vánoční výstava betlémů

Zastavte se a nasajte atmosféru Vánoc. V Muzeu Chodska Domažlice je otevřena vánoční výstava betlémů ze sbírek muzea, k vidění jsou i dobové hračky a pro děti je zde připraven fotokoutek. Výstava je otevřena denně včetně víkendů.

Na zámek do Poběžovic

Navštivte zámek v Poběžovicích, a to alespoň virtuálně. S touto stavbou se můžete blíže seznámit díky komentované prohlídce, která je ke zhlédnutí na stránkách města Poběžovice (pobezovice.cz) v sekci věnované právě zámku. Historie zdejšího hradu a zámku sahá do 15. století. V 80. letech se však uvažovalo o jeho demolici, po roce 1989 se začalo s rekonstrukcí.

Hřejivá zima

Máte doma zbytky přízí a chuť tvořit? Zapojte se do projektu tachovské knihovny, který se jmenuje symbolicky Hřejivá zima. Vaším úkolem je uháčkovat nebo uplést čtverec s libovolným vzorem o rozměrech 15 x 15 cm. Z těchto čtverců pak vzniknou plédy a deky, které zahřejí babičky a dědečky v domovech pro seniory. Tvořit můžete celou zimu až do konce února. Své výrobky noste přímo do knihovny. „Pojďme společně udělat radost někomu jinému,“ vyzývají knihovnice.

Adventní křížová cesta

Ještě další dvě adventní neděle budou rozsvíceny kapličky na křížové cestě na vrch Ronšperk u Stříbra, kam můžete vystoupat, a nasát tak vánoční atmosféru.