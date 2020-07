Škwor v Holýšově

KDY: 11. července od 18 hodin

KDE: Holýšov

ZA KOLIK: 500 Kč

V rámci Pekelného léta se již tuto sobotu od 18 hodin uskuteční koncert známé české kapely Škwor,a to přímo v areálu Pekelného ostrova v Holýšově. Těšit se také můžete na Blitz Union a Interlaud. Vstupenky za 500 korun jsou stále v prodeji na www.vstupenkovna. cz.

Než skončí léto

KDY: 10. července od 20 hodin

KDE: Horšovský Týn

ZA KOLIK: 100 Kč

Film Než skončí léto se bude promítat tento pátek od 20 hodin v kině v Horšovském Týně. Vstupné je 100 korun a přístupnost od 12 let. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Masese, je to pro její rodiče noční můra… Hrají Eliza Scanlen, Toby Wallace a další.

Bigbít na Rybníku

KDY: 11. července od 20 hodin

KDE: Rybník

ZA KOLIK: zdarma

Bigbítovou sobotu si můžete užítv obci Rybník 11. července. Od 20 hodin vystoupí na parkovišti u penzionu Na Zátiší hned dvě kapely. První je Benga Band a druhou MOPEDSCUK 2020 v mini formátu. Vstup je zdarma.

Motýlí obyvatelé Černé Řeky

KDY: 11. července od 9 hodin

KDE: Černá Řeka

ZA KOLIK: Na místě

Odpočinková vycházka za vzácnými motýly se uskuteční v sobotu 11. července od 9 hodin. Sraz bude u turistického rozcestníku Černá Řeka a půjde se k Caparticím a zpět a si šest kilometrů. Průvodkyní bude Zuzana Blažková. Doporučené je vzít si terénní obuv i oblečení.