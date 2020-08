Film nejen pro děti v letním kině

KDY: 1. srpna od 21:30 hodin

KDE: Domažlice

ZA KOLIK: na místě

Promítání filmu Velké dobrodružství malé pandy se uskuteční v sobotu 1. srpna od 21:30 hodin v letním kině v Domažlicích. Bláznivý čáp přináší dítě pandy k nesprávným dveřím. Zvířátka se vydají na zábavné dobrodružství…

Výstava ve Kdyni

KDY: do 11. srpna

KDE: Kdyně

ZA KOLIK: zdarma

Výstava na památku Milady Horákové, popravené komunistickým režimem v roce 1950 uvidíte do 11. srpna na náměstí ve Kdyni. Do 11 září pak bude přesunuta do synagogy.

Alkehol, Doga a Radiator v Holýšově

KDY: 1. srpna od 18 hodin

KDE: Holýšov

ZA KOLIK: 400/480Kč

V rámci projektu Pekelné léto vystoupí tři kapely přímo v areálu Pekelného ostrova v Holýšově. Těšit se můžete v sobotu 1. srpna na rockové skupiny Doga, Alkehol a Radiator. Začátek bude od 18 hodin. Vstupné za 400 korun zakoupíte na www.vstupenkovna.cz.

Harlej a Septic People v Tlumačově

KDY: 1. srpna od 20:30 hodin

KDE: Tlumačov

ZA KOLIK: 439 Kč

Kapely Harlej a Septic People vystoupí v sobotu 1. srpna od 20:30 hodin v AMFI v Tlumačově. Vstupné je 439 korun. Akce je omezena počtem 500 osob.