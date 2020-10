Stratos Quartett

Mladé klavírní kvarteto vzniklo na jaře 2013. Soubor od té doby dosáhl mimořádných úspěchů na hudebních festivalech a soutěžích. Jmenujme třeba první cenu na mezinárodní soutěži komorní hudby J. Brahmse v rakouském Pörtschachu, prvenství na Cittá di Pinerollo v Itálii či na Beethovenově soutěži komorní hudby 2017 pořádané v moderním centru hudby K. Pendereczkého v polské Luslawici. Čtvrtý abonentní koncert se koná v sále MKS Domažlice 11. října ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

KDY: 11. října od 19.30 hodin

KDE: Domažlice

Setkání s Václavem Sikou



Po úspěšném kurzu pro dospělé s výtvarníkem Václavem Sikou připravilo MKS Modrá Hvězda Kdyně setkání s tímto umělcem i pro děti od 7 do 11 let. Na programu je malování akrylovými barvami, tématem bude „let motýla“. Setkání s kdyňským výtvarníkem se koná v prostorách „galerie“ ve zdejším MKS. Kurzovné je 150 Kč.



KDY: 10. října od 9 do 12 hodin

KDE: Kdyně

Smyčka Radbuzy

Dvaačtyřicátý ročník turistického pochodu Smyčka Radbuzy se koná v sobotu 10. října. Startuje se v 10 hodin v Sokolovně ve Staňkově. Na účastníky pěšího pochodu čekají trasy dlouhé 10, 15, 25, 30, 50 km a pro cyklisty jsou připravené trasy 10, 30, 50 a 70 km. Akci pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov. Bližší informace u J. Navrátila na tel.: 723 237 675.

KDY: 10. října od 8.10 hodin

KDE: Staňkov

After: Přiznání



Horšovskotýnské kino promítá v sobotu večer film After: Přiznání. Drama pojednává o osudové lásce Tessy a Hardina. Jeden bez druhého nemůže být. Když se však Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce je zdrcená. Skutečně ji miluje? Jak tohle může skončit? Vstupenky koupíte v Informačním centru Horšovský Týn za 130 Kč.



KDY: 10. října od 20 hodin

KDE: Horšovský Týn

Pozn.: Deník neručí za to, že se všechny akce uvedené v tomto kulturním přehledu uskuteční. Na základě aktuální epidemiologické situace mohou organizátoři některé zrušit či přesunout na jiný termín.