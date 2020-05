První začíná už v 10:00 a nese název Za áronem plamatým na Velký Zvon. S průvodcem Vojtěchem Adamcem ze Správy CHKO Český les se vydáte od turistického přístřešku na příjezdové cestě k bývalé vesnici Pleš na Kocovy kameny, dále se projdete pralesovitými porosty starých bušin v masivu Velkého Zvonu a bude-li přát štěstí, naskytne se vám pohled na rozkvetlé koberce rostliny áron plamátný. Poté se Vojtěch Adamec se zájemci přesune do prostoru PP Veský mlýn pod Plší, kde se nabízí procházka bohatou mozaikou vlhkých i suchých luk, kde se vyskytuje cenná květena Českého lesa.

Trasa povede od Roty Václav – Kocovy kameny – PR Pleš – Václav, kde je možné ukončit exkurzi – zpět na Pleš – PP Veský mlýn.

Doprava tam a zpět je individuální a pozor, vezměte si bytelnou obuv.

Kdo by ale měl zájem v okolí Pleše a zaniklé obce Václav zůstat, může se zúčastnit další akce od 14:00. Právě na hraniční čáře u obce Václav se bude konat akce Sobota pro sousedství. Jde o symbolické setkání Němců a Čechů, kterým chtějí účastníci poukázat na stále trvající uzavření hranic. Kdokoli si udělá do těchto míst vycházku, mohl by právě místo zaniklé obce Václav využít k odpočinku a při té příležitosti zamávat německým přátelům.

Tato akce se koná po celé republice na 12 místech, co se týká hranic s Bavorskem, uskuteční se na 4 bodech.

Kdo by ale nechtěl do přírody, má možnost vyrazit do Muzea Chodska. V objektu Chodského hradu v současné době probíhá výstava Mezi orlem a lvem Tato výstava vznikla u příležitosti 100 let od návratu legionářů do Československa. Zároveň byla vydaná i stejnojmenná kniha věnovaná letům první světové války na Domažlicku. Součástí expozice je i stejnojmenná kniha, která k této příležitosti vyšla. Muzeum je navíc otevřeno denně, i o víkendech, v časech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.