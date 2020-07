Komu by se ale nechtělo skotačit v rockovém kotli, jsou tu další akce a tipy.

Turistika, příroda a poznání. Vše v jednom nabízí exkurze v terénu, která se koná 11. července. Můžete se tak vydat za Motýlími obyvateli Černé Řeky.

Zájemci o motýlí krasavce se sejdou v 9:00 u turistického rozcestníku Černá Řeka. Půjde se trasou směrem k Caparticícm a zpět.

Doprava tam i zpět je individuální a doporučuje se terénní obuv, pořádné oblečení, repelent a svačina. Předpokládaný konec je kolem druhé hodiny odpoledne.

Odpočinkovou vycházkou vás provede Zuzana Blažková ze správy CHKO Český les.

Za přírodou ale můžete vyrazit i po víkendu uprostřed týdne. Klub českých turistů Domažlice pořádá 15. července výlet na Šumavu. Odjezd je v 5:37 autobusem z domažlického autobusového nádraží v Poděbradově ulici. Pojede se do Klatov a odtud vlakem v 6:40 na Železnou Rudu. Z té se autobusem vydáte do Národního parku Šumava a v 7:52 na Srní. Trasu k vodní nádrži Vyhlídka, k Vodnímu zámku a dál do Mechova povede M. Senohrábková. Zpět do Železné Rudy se pak pojede autobusem.

Nabízí se ale i koncerty.

Na první můžete vyrazit do Domažlic. Křídla Ireny Budweiserové a Jakuba Racka. Ti vystoupí v oblíbením cyklu Hudba v klášteře, která se opět vrací. Na koncert přijďte do Rajské zahrady domažlického kláštera 10. července. Irena Budweiserová bude při vystoupení osobitě a energicky interpretovat spirituály, gospely, bluesové skladby, ale zahraje i vlastní písničky.

Konec začíná ve 20:00.

Dalším koncertem jsou pak 4Hlavy 11. července, které zahrají v areálu koupaliště v Sedlicích. V místní hospůdce u koupaliště si budete moct dát něco dobrého, a zároveň se zde uskuteční i charitativní akce pro nadaci Onkoláček. V případě špatného počasí bude k dispozici stan.

Koncert začíná ve 20:30.

Komu by se ale chtělo do muzeí či galerie, stále probíhají výstavy Mezi orlem a lvem v Muzeu Chodska a K muzice i na pole, která je k vidění v Galerii bratří Špillarů.