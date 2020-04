Název Bílé soboty může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. O bílé sobotě začal v chalupách hodokvas. Hlavním pokrmem totiž byla velikonoční nádivka. Někde se jí říká velikonoční buchta, sekanina, nebo velikonoční svítek. V tento den také na stole nesměl chybět zlatavý mazanec.

Přinášíme tak opět z archivu šumavské kuchařky Lucie Kohoutové několik receptů.

VELIKONOČNÍ KOPŘIVOVÁ NÁDIVKA

30 dkg uzeného masa, 2 hrsti mladých kopřiv, 5 vajec (sníh), 5 rohlíků, mléko, sůl, uzená slanina

Rohlíky nakrájíme na kostičky a necháme je nasáknout mlékem. Lehce vymačkáme, přidáme žloutky, nasekané uzené maso, spařené a posekané kopřivy, osolíme a zlehka zapracujeme sníh z bílků. Chlebíčkovou formu vymažeme máslem, pokryjeme tenkými plátky slaniny a naplníme nádivkou. Pečeme zvolna v troubě při 180 °C asi 45 minut, dokud nádivka nemá kůrčičku.

MANDLOVÁ NÁDIVKA BEZ MASA

6 rohlíků, 4 vejce (žloutky + sníh), 2 lžíce nasekané pažitky, 10 dkg nasekaných mandlí (spařených a oloupaných), asi 2 dl smetany, hrst mladého špenátu, 1 cibule, 1 lžička muškátového květu, sůl, pepř, máslo do pekáčku

Den staré rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme smetanou. Necháme nasáknout. Přidáme spařený a nasekaný špenát, žloutky, pažitku, mandle, drobně nakrájenou cibuli a dobře promícháme. Osolíme, lehce opepříme, přidáme květ a zapracujeme sníh z bílků. Pekáček vymažeme máslem, dáme nádivku a pečeme při 185 °C do zlaté barvy.

JIDÁŠKY S MEDEM ZE SUŠICKA

50 dkg hladké mouky, 250 ml mléka, 2 lžíce medu, 4 dkg cukru, 8 dkg rozpuštěného másla, 2 žloutky, 1 droždí (kvásek z cukru, mléka a droždí), sůl, vejce na potření, tuk na plech

Do mísy prosejeme mouku, přidáme cukr, osolíme, přidáme med, v mléce rozšleháme žloutky, rozpuštěné máslo, přilijeme i s vykynutým kváskem do mouky a zaděláme tužší těsto, které necháme vykynout. Z vykynutého těsta uděláme válečky, stočíme je do uzlíčků a přendáme na pomaštěný plech. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem a dáme je ještě chvíli kynout. Vykynuté jidášky upečeme ve vyhřáté troubě dozlatova.

JIDÁŠKY Z OBLASTI SRNÍ

20 dkg hladké mouky, 20 dkg polohrubé mouky, 6 dkg moučkového cukru, 8 dkg másla, 2 žloutky, citronová kůra, 1 lžička skořice, 1 droždí (kvásek z cukru, mléka a droždí), ½ lžičky soli, asi 2 dl mléka, máslo a rum na potření

Žloutky utřeme se změklým máslem a cukrem. Do mísy dáme mouky, přidáme utřenou směs, vzešlý kvásek, sůl, skořici, kůru a zaděláme hladké těsto pomocí vlažného mléka. Necháme kynout. Vykynuté těsto rozdělíme na kousky, z každého vyválíme pramínek, který stočíme do uzle. Potřeme máslem a pečeme při 185 °C asi 15 minut. Horké potíráme máslem s rumem a sypeme moučkovým cukrem. Vydrží dlouho vláčné.

MAZANEC S ANÝZEM

3 žloutky, 12 dkg cukru, 15 dkg másla, 50 dkg polohrubé mouky, 3 dl plnotučného mléka, 1 droždí (kvásek z cukru, droždí a mléka), 1 lžička nadrceného anýzu, kůra z 1 citrónu, hrst rozinek máčených v rumu, mandle nebo ořechy na ozdobu, 1 vejce na pomašlování

Do mísy prosejeme mouku, přidáme sůl, cukr, vlahé máslo, rozinky, anýz a kůru. Mouku zaděláme vzešlým kváskem, přidáme v mléce rozšlehané žloutky a vypracujeme tužší hladké těsto. Necháme vykynout. Do vykynutého těsta zapracujeme rozinky, utvoříme bochánek, který necháme ještě ½ hodiny kynout. Potom pomašlujeme vejcem, doprostřed uděláme kříž a posypeme mandlemi nebo ořechy. Pečeme zvolna při 180 °C asi 1 hodinu.

