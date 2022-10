Hrdinové slavného románu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka vyběhnou zítra v 19 hodin poprvé i na divadelní jeviště. Na Nové scéně Divadla J. K. Tyla se v humoristickém příběhu pod bedlivým dohledem česko-německého režiséra Thomase Zielinského představí téměř celý činoherní soubor v čele s Martinem Stránským v roli Klapzuby, herce doplní i soubor studentů Divadelní dramatické dílny DDD.

Román s podtitulem Povídka pro kluky, malé i velké, o chudém Klapzubovi, který ze svých jedenácti synů sestaví neporazitelný fotbalový mančaft, vyšel poprvé knižně před 100 lety a záhy se stal velmi populárním nejen pro svůj jemný humor.

„Největší poselství této hravé a milé komedie vidím v prostých morálních hodnotách, které táta Klapzuba svým synům vštěpuje v přátelství, věrnosti, pokoře a skromnosti, v pracovitosti… Je to velký kontrast s dnešní dobou,“ komentuje dílo autorka dramatizace Johana Němcová. „V našem souboru je spousta fotbalových fanoušků a nadšenců a věřím, že svou radostí ze hry ať už z fotbalové, či z té herecké, potěší opravdu celou rodinu,“ dodává.

„Mě na Klapzubově jedenáctce baví ta paralela o bratrství, lásce k vlasti a hodnotách, které jsou bohužel v dnešní době často zapomenuty,“ doplňuje Thomas Zielinski.

Prvorepublikovou atmosféru mu na jevišti Nové scény pomohou vytvořit plzeňským divákům dobře známý scénograf Lukáš Kuchinka (Španělská muška, Vánoce na poušti, Carmen) a skladatel Ivan Acher (Brouk v hlavě, Pravda). Herce oblékla Andrea Králová. „Práce na Klapzubově jedenáctce byla výzva, jak zábavně spojit fotbal a divadlo. Spousta herců a postav, spousta změn, ale především to byla spousta kreativní práce, která se snad zúročí, a výsledek bude stát za to,“ věří Andrea Králová.

Nejbližší reprízy jsou plánované na 20. a 30. října 2022.

Ochránci zvířat otevřou stanici

KDY: 15. října

KDE: Plzeň

Na tradiční podzimní vycházku s Lubošem Volterem, ukázku odchytu a kroužkování s Mildou Paiskerem a den otevřených dveří zve zítra Záchranná stanice živočichů v Plzni. Sraz účastníků vycházky bude v sobotu v 8.30 hodin u parkoviště na zastávce plzeňské MHD Bolevecký rybník, ukázku odchytu a kroužkování lze navštívit i samostatně od 10 do 11 hodin U Pecihrádku. Od 11 do 16 hodin pak lze navštívit také samotnou Záchrannou stanici živočichů v Zábělské 75 v Plzni na Doubravce.

Připravili prohlídky

KDY: 15. a 16. října od 12 hodin

KDE: Tachov

Komentované prohlídky se uskuteční ve Světcích. Prohlédnete si tu prostory jízdárny. Vstup je možný bez rezervace. Komentovaná prohlídka trvá 60 minut. V jízdárně není vytápění a uvnitř objektu je aktuálně 10 °C. Přizpůsobte tedy tomu svoje oblečení i obuv. Prohlídky budou v sobotu ve 12 a v 16 hodin. V neděli pak ve 12, 13.30 a 15 hodin.

Na hradě Švihov se koná jarmark

KDY: 16. října od 10 hodin KDE: Švihov

Tradiční jarmark se uskuteční na hradě Švihov. Nádvoří hradu v neděli obsadí výrobci originálních řemeslných produktů, producenti tradičních pochutin a prodejci občerstvení. Pro ty nejmenší je tu připraven pestrý program, který cílí na jejich hravost a šikovné ruce. Budou tu pro ně připraveny různé soutěže a také ukázky řemesel a dobové atrakce.

Pokřtí knihu

KDY: 15. října od 18 hodin

KDE: Kdyně

Dr. Filipitch a Tukan. To jsou mistr a vicemistr ve slam poetry. Borci z Letné, kde je viděly statisíce lidí. Odchovanci města Sokolova, ale také švagři. A hlavně trojnásobní mistři ČR v duo slamu se rozhodli vydat společnou knihu, nazvanou jednoduše Švagři, aby oslavili a uzavřeli etapu společného putování vodami tandemové disciplíny. Na křtu knihy se můžete těšit jak na duo slamy, tak na sólová vystoupení. Křest se uskuteční v kulturním středisku ve Kdyni. Vstupné je 150 korun.

Karlovarský kraj:

Houbaři symbolicky uzamknou les

Kdy: 15. října od 9 hodin

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Už tuto sobotu se uskuteční akce s názvem Poznávání podzimních hub Zamykání lesa na Zelené hoře. Pro zájemce je připravená poznávací vycházka z Chebu na Zelenou horu, kde bude les symbolicky uzavřen. Sraz účastníků je v devět hodin u kryté lávky pod chebským hradem. Trasa povede k Myslivně, lesem po vrstevnicové cestě na vrchol Zelené hory a zpět do Chebu přes Zátiší. Jedná se o houbařskou exkurzi s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních. Zaměřena je zejména na poznávání podzimních hub s malou výstavou na vrcholu Zelené hory. Zkušení houbaři vám i poradí, jakým druhům hub se na podzim vyhýbat, a také prozradí, jestli nízké teploty ovlivňují kvalitu hub. Po výstavce bude uzamčen les symbolickým klíčem. Tradičně bude rozdělán oheň. Vezměte si tedy špekáčky a pití s sebou. Organizátoři doporučují všem vhodné oblečení do terénu a košík na houby. U Bismarckovy rozhledny na Zelené hoře akce potrvá zhruba do 16 hodin. Přijít tedy můžete i během odpoledne.

Připravili poutní mši v kostele

KDY: 16. října od 14 hodin

KDE: Skoky

Pouť lékařů a všech, kdo slouží nemocným. Tak bude vypadat další pouť ke kostelu ve Skokách na Karlovarsku. Putovat se bude do Skoků ke cti sv. Lukáše, lékaře, který nejen proslul svým lékařským uměním, ale i hlubokým vztahem k Matce Boží, které ve svém evangeliu věnuje největší pozornost ze všech evangelistů. Poutní mše svatá začíná od 14 hodin, celebruje P. Vladimír Slámečka. Jednoduché občerstvení pro poutníky bude jako vždy k dispozici.

Prozkoumáte okolí řeky Ohře

Nenáročnou vycházku podél Ohře ke slepým ramenům u Vrbové si připravilo Muzeum Cheb. V Nebanicích si užijete pozorování meandrující řeky, doprovodné flóry a rybí fauny. Sraz je pozítří v 10 hodin před restaurací U Zlaté podkovy v Nebanicích.

Poznáte historii zaniklých obcí

Vycházku po archeologických lokalitách v okolí Pomezí nad Ohří si připravilo Muzeum Cheb. Uslyšíte výklad o významu jednotlivých památek, jejichž velká část je již archeologizována. Cílem výletu jsou dvě zaniklé obce po roce 1945. Sraz všech je zítra v 9 hodin na vlakové zastávce v Pomezí nad Ohří.

Připravili si známou grotesku

Swingová groteska Saturnin, na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky, je vhodná pro celou rodinu. Hudební féerii Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře za živého doprovodu nezaměnitelného orchestru Melody Makers uvidíte v Karlovarském městském divadle pozítří od 19.30 hodin.

Řeč bude nejen o šelmách

Zájem o velké šelmy provází člověka od nepaměti. V minulosti představovaly pro člověka konkurenci. Časy se změnily a velké šelmy utrpěly v zápase s lidskou společností drtivou porážku. Přednáška o šelmách a jejich významu se uskuteční na zámku Valeč dnes od 17 hodin.