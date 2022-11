O čtyřech postarších dámách, které čelí obvinění z napadení ministryně sociálních věcí, vypráví dynamická groteska Jednou hole, jednou na nože, jejíž českou premiéru připravilo na sobotu 29. října na svojí Malé scéně plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Hra Anity Augustin v režii Aminaty Keity přináší skvělé herecké výkony, černý humor i téma k zamyšlení a je jako stvořená pro Janu Kubátovou, Moniku Švábovou a Apolenu Veldovou. Přední herečky plzeňského činoherního souboru pak skvěle doplňuje hostující Veronika Janků, další role ztvárňuje Matyáš Darnady.

Na výběru nového titulu pro plzeňskou činohru se podílela ve spolupráci s dramaturgyní Klárou Špičkovou právě i režisérka inscenace Aminata Keita, která s DJKT spolupracuje poprvé. Plzeňští diváci už ale její práci mohli poznat na Divadelním létě pod plzeňským nebem, kde v roce 2020 režírovala autorskou hru Poslední zrnko písku. „Silný příběh, humor a kritika nastavení společnosti, ve které žijeme to jsou věci, které mě na hře Jednou hole, jednou na nože zajímají a baví. Ženy v důchodovém věku jsou v naší společnosti menšinou. Jakmile přestanou být produktivní, odsuneme je někam na okraj. Přestaneme věnovat pozornost tomu, co říkají a chtějí. Ale ony mají stále své sny, touhy, plány a přání. Chtějí žít a přežít přežít v systému, který s námi přestal počítat jednoduše proto, že už mu nestačíme,“ říká Aminata Keita.

V kostele zazní Hubertská mše

Kdy: 30. října od 14 hodin

Kde: Kašperské Hory

Přijďte se v neděli 30. října ve 14 hodin podívat do kostela sv. Markéty v Kašperských Horách a užijte si Hubertskou mši v podání Povltavských trubačů, které doprovodí pěvecký sbor Svatobor. Tradiční troubení a svatohubertská mše svatá se konají jako pocta české myslivosti, přírodě a za živé i zemřelé myslivce a lesníky. Hlásí se tak k duchovnímu odkazu české myslivosti.

Infocentrum zve na návštěvuRegionální informační centrum Horšovský Týn vás zve zítra od 10 do 16 hodin na návštěvu v rámci Týdne turistických informačních center, který se pořádá v návaznosti na Světový den pro rozvoj informací. Zítra se mohou návštěvníci těšit na drobný dárek, občerstvení a aktivity pro celou rodinu.

Cesta povede za tajemnými skřítky

KDY: 29. října od 17 hodin

KDE: hrad Kašperk

Na poslední víkend letošní návštěvnické sezony je pro vás a vaše děti připravena nevšední stezka za šumavskými skřítky. Vydejte se po osvětlené cestě lesem k hradu, kde se seznámíte se zajímavými, ale i trochu strašidelnými bytostmi a poslechnete si několik šumavských pověstí. Účastníci budou cestou z parkoviště plnit úkoly a na závěr přijdou na hradní nádvoří, jehož hradby budou osvětlovat ohně. Akce se koná v sobotu 29. října od 17 hodin na hradě Kašperk.

Zahraje známá kapela Horkýže Slíže

KDY: 28. října od 20 hodin

KDE: Holýšov

Městské kulturní středisko Holýšov pořádá zítra koncert známé slovenské rockové kapely Horkýže Slíže, které bude předskakovat neméně oblíbená skupina Septic People. Těšit se můžete na známé hity i nové písně. Koncert začíná ve 20 hodin a bude se konat v KD Holýšov. Vstupenky jsou již v prodeji na webových stránkách MKS Holýšov.

Ve Chválenicích vystavují chovatelé

KDY: 28.-29. října

KDE: Chválenice



Základní organizace Českého svazu chovatelů Chválenice pořádá zítra a v sobotu tradiční výstavu drobného zvířectva v chovatelském areálu v nedalekých Želčanech. Vystaveny budou stovky králíků, holubů a různé drůbeže. Výstava bude otevřená v pátek od 8 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. Připravena během ní bude i bohatá tombola.

V jízdárně budou komentované prohlídky

KDY: 28. až 30. října

KDE: Světce

Komentované prohlídky se uskuteční ve Světcích na Tachovsku, kde si prohlédnete prostory známé jízdárny. Vstup je možný bez rezervace. Uvnitř objektu je chladno, dobře se oblečte. Prohlídky se konají od pátku 28. října do neděle 30. října, startují vždy ve 12 hodin a poté v každou celou hodinu.

Karlovarský kraj:

Na hradě se sejdou strašidla

Kdy: 29. října od 16 hodin

Kde: Skalná

Za kolik: od 50 do 80 Kč

Převlečte se do masek a přijďte zažít dobrodružství na hrad Vildštejn ve Skalné. Projděte si hrad a plňte úkoly, které pro vás připravila stará čarodějka Uršula. Na programu je hod dýní do pekelného kotle, výroba nejen strašidýlek, stezka po hradě se strašidelnými úkoly anebo malování na obličej. Chybět tu nebude ani vyhlášení nejlepší masky a mnoho dalšího.

Po setmění vás čeká lampiónový průvod kolem hradu. Pro rodiče jsou připravené domácí hradní speciality, moravská vína a české pivo. Nebude chybět ani svařák a grog a pro děti horká čokoláda nebo speciální strašidelné dobroty, jako pečené užovky a monster čaj.

Pro děti bude připraveno několik her a soutěží, za které mohou dostat různé ceny. Hrad Vildštejn na Chebsku je románský hrad přestavěný na zámek. Nachází se na kamenném ostrohu nad potokem Sázek v centru města Skalná. Vstup na akci je pro děti do 2 let zdarma, děti do 6 let zaplatí 50 korun a starší děti a dospělí zaplatí 80 korun.

V lázních chystají průvod

Vzpomínkový večer s lampionovým průvodem je připraven v Mariánských Lázních. Bude se konat v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu. Sraz účastníků průvodu je naplánovaný dnes v 18 hodin u Orea Spa Hotelu Cristal. S průvodem půjdete po Hlavní ulici až ke kolonádě, kde je připraveno také hudební vystoupení.

Pro děti je připravena pohádka

Divadelní pohádka je připravena v karlovarském divadle Husovka. Těšit se na ni můžete 30. října od 15 hodin. Loutkové představení s názvem Duch lesa je určeno pro děti a jejich rodiče. Vypráví příběh kluka, který se vydal hledat houby, ale nenašel les. Scénář a režie inscenace jsou dílem Jana Kindla a Pavla Richty.

Na statku připravili zábavný program

KDY: 29. října od 16 hodin

KDE: Královské Poříčí

Netradiční zábava je připravena na statku Bernard v Královském Poříčí. Těšit se můžete na hry, tanec a povídání s cvičitelkou jógy Danou Jüthnerovou. Tentokrát je téma Co nám říká příroda. Součástí budou i soutěže.

V domě kultury bude veselo

KDY: 27. října od 19 hodin

KDE: Kraslice

Zábavný dialog Karla Soukupa s Ivanem Vyskočilem bude k poslechu v Kraslicích. Představení s názvem Trio aneb Mistře, o čem se neví? se uskuteční v Domě kultury v Kraslicích. Hosté se s diváky podělí o své zážitky a historky z natáčení. Pořad doplní houslová virtuoska Zuzana Kožinová, která tady zahraje známé melodie.