Součástí bude interaktivní program pro děti i dospělé. Navštívit novou expozici v Erbovním sále můžete až do konce října. 3. října navíc výstavu doprovodí oživená stezka Královskou roklí a 24. října komentovaná prohlídka obory v Podražnici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.