Dům dějin Holýšovska zve v sobotu 25. září na vernisáž výstavy Na západní frontě beat, půlstoletí bigbítu na západě Čech mezi Gagarinem a Twin Tower. Vernisáž bude zahájena v 15 hodin. Po 16. hodině zahraje před Domem dějin Holýšovska původní sestava rockové kapely Telefon. Na výstavě návštěvníci uvidí dobové časopisy, plakáty, hudební nástroje, regionální fotografie, rockové desky i techniku, na které se přehrávaly. Expozici bude možné navštívit do 12. listopadu, a to za 25 Kč, snížené vstupné je 10 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.