Tip Deníku: Výstava výstroje a uniforem

Daleko odsud (Far from here). To je výstava Jana Samka, na níž uvidíte autentickou výstroj a americké uniformy ze zahraničních misí z let 1990 až 2018.

Výstava je otevřena od pondělí v domažlickém Kulturním centru Pivovar a můžete ji navštívit denně od 10 do 17 hodin až do 6. července. Vstupné je dobrovolné.