Navštivte synagogu ve Kdyni, která je podle hodnocení odborníků výjimečně dochovaným příkladem synagogální architektury v Čechách.

Synagoga ve Kdyni | Foto: Deník/ Helena Bauerová

Nyní je zde k vidění výstava Tragédie v Ležákách, která se vztahuje k vypálení obce v roce 1942. Synagoga je otevřena v pracovních dnech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendech pak od 9 do 12 hodin.