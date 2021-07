Přírodní scenérie parku a okolí. Tak se jmenuje prodejní výstava obrazů Aleny Mrázové z Horšovského Týna.

Z výstavy Aleny Mrázové. | Foto: Repro: Archiv MKZ Horšovský Týn

Ta bude od pátku 16. července k vidění v prostorách Městského kulturního zařízení Horšovský Týn. Výstavu je možné navštívit denně od 9 do 16 hodin, a to až do 6. srpna.