Na jakém místě v Poběžovicích byste si chtěli užít pouťové slavnosti? Oblíbená třídenní akce se tradičně koná v srpnu a vy můžete nyní pomoci s výběrem místa.

Poběžovice. | Foto: Deník / Eva Kočková

Mělo by to být na tom samém jako loni, tedy na prostranství před zámkem, nebo by se slavnost měla vrátit zpět k hasičské zbrojnici v Žižkově ulici? Anebo vás napadá úplně jiná lokalita? Nenechávejte si to pro sebe.