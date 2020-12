Zastavte se a nasajte atmosféru Vánoc v domažlickém muzeu.

V Muzeu Chodska Domažlice se ve čtvrtek otevírá vánoční výstava betlémů ze sbírek muzea, k vidění zde budou i dobové hračky a pro děti bude připraven fotokoutek. Výstava bude otevřena denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, a to včetně víkendů.