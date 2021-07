Výtvarník Václav Sika zahájí ve čtvrtek 24. června v Muzeu příhraničí ve Kdyni svou novou výstavu Obrazy a objekty s podtitulem Každá krátká návštěva je mně milá.

Václav Sika. | Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Sika na výstavu připravil ukázky krajin, zátiší, portrétů a také objekty ze dřeva. Akrylové obrazy zachycují například jeho oblíbené lokality ve francouzské Provence, k vidění jsou rovněž portréty přátel či jejich dětí. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek od 17 hodin. Výstava bude otevřena do konce srpna. Muzeum můžete navštívit v pracovních dnech od 9 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 12 hodin.