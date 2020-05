S novou výstavou Skauti v boji za svobodu zahájí dnes znovu provoz Západočeské muzeum. Výstava, která se koná v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky, je věnována podílu plzeňských a západočeských skautů na odboji mezi lety 1939 – 1945. Přiblíženy jsou přípravy organizace k obraně vlasti, zapojení skautů do odboje v Československu i v zahraničí.

Opomenut není ani konec války, květnové povstání a zapojení americké a ruské armády do osvobození. Nastíněna je poválečná spolupráce československých a amerických skautů a obnovení Junáka. Osudy členů organizace jsou přiblíženy prostřednictvím fotografií, předmětů denní potřeby, uniforem, odznaků a vyznamenání.

Muzeum je otevřené vždy od úterý do neděle od 10 hodin, výstava potrvá do 26. července.