Tip Deníku: The Drops dorazí do Kdyně

Rocková kapela The Drops se letos opět chystá do Kdyně: | Foto: archiv The Drops

Po dlouhém váhání a pečlivém rozmýšlení se The Drops rozhodli tradiční letní koncert ve Kdyni uspořádat i letos. A to již po osmé v řadě. Těšit se na ně můžete v pátek od 20 hodin v parku u Muzea ve Kdyni. Vstupenky za 200 korun bude možné zakoupit na místě.