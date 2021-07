Na prostranství před Chodským hradem v Domažlicích se od úterý 6. do soboty 10. července uskuteční sklářské sympozium.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Těšit se můžete na prezentaci sklářských technologií, jako je třeba foukání, rytí, broušení či malování skla. Program bude zahájen v úterý v 17 hodin vernisáží výstavy Křehká krása v atriu hradu, která potrvá do konce září. Denně se pak můžete kochat ukázkou ruční výroby skla foukáním - k vidění bude vždy od 10 do 12, od 14 do 16 a od 18 do 20 hodin.