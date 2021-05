V domažlické Galerii bratří Špillarů je stále k vidění výstava velkoformátových fotografií Moniky Havlíčkové a Vojtěcha Aubrechta s názvem Intervavaly vidění, která byla dlouhou dobu veřejnosti nepřístupná.

Z vernisáže výstavy Intervaly vidění. | Foto: Deník / Petra Kůtová

Výstava byla prodloužena a můžete ji zhlédnout do konce května. Galerie má otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.