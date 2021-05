3. až 9. května od 14 do 16 hodin v Horšovském Týně

Stačí se zapojit do výzvy Mateřského klubu při Komunitním centru v Horšovském Týně. Úkolem je vyrobit jakoukoli technikou květinu a přijít ji v průběhu týdne od 3. do 9. května „zasadit“ na zahrádku ke Komunitnímu centru v ulici Boženy Němcové v Horšovském Týně. Otevřeno tu bude od 14 do 16 hodin a na každého malého zahradníka tady čeká malá sladká odměna. Bližší informace podá paní Pavlíková na čísle: 732 415 747.