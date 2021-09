Domažlice – Náhradní termín má v úterý 7. září v 19:30 hodin pro svůj koncert Slavic trio v domažlickém kulturním domě. Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet) a Petr Sedlák (fagot) se společně komorní hudbě věnují již pět let a jsou například vítězi mezinárodní soutěže v italském Chieri.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.