Příznivci dechové hudby se mohou těšit na čtvrteční večer ve Staňkově. Zástupci města je zvou od 18 hodin do lidového domu na koncert kapely Domažličanka, která hraje kromě dechovky i taneční písně nebo country. Prodej vstupenek bude zajištěný pouze na místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.