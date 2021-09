Do horšovské obory zvou organizátoři Dne Českého lesa. Hlavní program se bude týkat koní. Připravené jsou ukázky práce s nimi, představení speciálních strojů, ale také soutěž chladnokrevných koní O pohár Českého lesa. Chybět nebudou ani komentované prohlídky obory, výstava, soutěže pro děti, živá hudba nebo divadelní představení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.