Český cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba přednáší ve středu od 19 hodin v domažlickém kulturním domě. Zájemce zavede do Skandinávie a pomocí promítaných fotografií publikum seznámí s krásami Norska od jižních končin po drsný sever. Nevynechá ani Lofoty a Špicberky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.