Domažlická nemocnice se připojuje ke kampani Evropský testovací týden HIV a žloutenky.

Domažlická nemocnice | Foto: Deník: Helena Bauerová

Zájemci se mohou dostavit na testování HIV (způsobující onemocnění AIDS) a vyšetření na žloutenku typu B a C do nemocnice 26. listopadu od 10:00 do 14:00 do odběrové místnosti nemocniční laboratoře – vstupní patro, za vestibulem vlevo. Vyšetření jsou bezplatná a v případě testu HIV na žádost klienta anonymní. Testovací akce se koná ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem.