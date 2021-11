Po covidové pauze se do sálů vrací taneční kurzy. Jejich ceny mohou ovlivnit zvyšující se náklady na energie a nájemné.

V září začaly v Písku taneční kurzy. | Foto: Tom Droppa

Zatímco středoškoláci chodí do tradičních „tanečních“, řadu dospělých zájemců strhl k činu oblíbený pořad StarDance, když hvězdy tančí. Už jeho jedenáctou řadu právě sledují diváci každou sobotu v České televizi. A podle tanečních mistrů je to poznat i na počtu dospělých, kteří se do kurzů hlásí.