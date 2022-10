Rodině pomáhá policejní sbor

Na pomoc rodině zesnulého policisty přispěchali kolegové, kterým není osud kamaráda lhostejný. „Jmenujeme se Petr J., Vašek M. a Petr P. S Pavlem jsme se poznali během Základní odborné přípravy PČR v Praze a jsme jeho dlouholetí kamarádi a kolegové. Osud jeho rodiny nám, ani ostatním kolegům, není lhostejný a snažíme se pomáhat, jak jen můžeme. Dlouhodobě však Pavlovu rodinu zajistit nemůžeme, a proto se obracíme s žádostí na lidi, aby přispěli jakoukoliv částkou, i když víme, že peníze milujícího otce a partnera nahradit nemohou,“ hovoří k dobrým lidem kamarád zesnulého policisty Petr Janda.

Úraz stál jabloneckého policistu život. Kolegové teď pomáhají jeho rodině

Snažili jsme se zjistit další informace o nešťastné náhodě, kvůli níž přišel milující otec, partner, syn, vnuk, spolehlivý kolega a přítel o život. Petr Janda se k tomu vyjádřil následovně: „Co se týče úmrtí, tak úplně nemohu poskytnout více informací, protože co vím, tak v celé té věci probíhá vyšetřování ze strany generální inspekce. Co lze říct, je to, že se to událo při pracovní stáži u zásahové jednotky, kde Pavel utrpěl úraz, který ho následně stál život.“

Sama na tři děti a hypotéku

Pro rodinu, blízké přátelé a kolegy je celá situace ještě velice čerstvá a nikdo se s ní zatím nesmířil. „Rodina Pavla celou situaci v rámci možností nějak zvládá, ale jsou z toho doteď otřesení. Dětem se stýská po tatínkovi a celkově jim všem hodně chybí. Stále se nemohou s jeho odchodem smířit,“ popisuje aktuální emoce rodinný přítel, který ovšem zmiňuje ještě další důležitý aspekt odchodu otce početné rodiny. „Pro rodinu tu je problém s financemi hlavně do budoucna. Samozřejmě PČR nějakým způsobem částečně zajistí Pavlovy děti, ale jejich matku bohužel ne, protože nebyly oddáni,“ vysvětluje Petr Janda.

A to samé je vlastně ze strany státu. A právě proto žádá širokou veřejnost prostřednictvím sbírky na Donio.cz o pomoc rodině, která v současné době neví, co bude dál. „Rovněž bude problém, až se to malé narodí, stíhat vodit dvě děti do školky či školy, a do toho se ještě starat o miminko. Věřím, že se jim jejich rodina pokusí pomoci, jak to jen půjde, ale stále jde o to, že bude téměř sama na tři děti,“ popisuje své obavy kolega.

Rodinu po Pavlovi rovněž trápí hypotéka a samozřejmě zvednuté ceny energií. Nemluvě o tom, co bude potřeba vše nakoupit a zařídit pro potřeby miminka, až se narodí. „Co se týče nějakých plánů do budoucna, tak si troufám říct, že zatím nemají sílu něco plánovat. Spíš nechávají plynout čas a čekají, co vše jim ještě přijde do cesty,“ podotýká Petr Janda.

Pomáhají lidé z celé republiky

Rodině zesnulého policisty se podařilo vybrat už téměř milion korun. Vybrané peníze nemohou vrátit život skvělému člověku, ale pomohou rodině s těžkými začátky. Někteří dárci jsou navíc skutečně štědří, jako například Jana Bendová, která pozůstalým věnovala 10 000 Kč se slovy: „Vím, že nic tátu nenahradí, ale snad tato drobná částka pomůže. Přeji hodně síly a co nejmíň smutku. Myslím na vás.“ Do sbírky se zapojili i kolegové a kamarádi zesnulého policisty.

Kromě peněz vyjadřují pozůstalým i soustrast a slova útěchy. Láďa R. napsal: „V našich vzpomínkách, Pavle, zůstaneš na vždy. Terezko, Alexi, Kristiáne, i ty, co jsi ještě v bříšku, buďte silní. Myslíme na vás.“ Kolega Petr napsal: „Snad se to nezamete pod koberec!“ Svá slova i příspěvek připojil i JUDr. Jiří Červenka: „Jako veterán Policie ČR děkuji všem, kteří dobrovolně pomáhají všem potřebným.“

Chcete-li rodině zesnulého policisty přispět jakoukoliv částkou, můžete tak učinit prostřednictvím sbírky na Donio.cz.