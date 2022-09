KVÍZ: Legendární Pyšná princezna baví už 70 let. Jak dobře ji znáte?

České Švýcarsko (a severní Čechy vůbec) je krajinou mnoha pohádek. Tou nejznámější je Pyšná princezna, která v prostředí skal a opuštěných mlýnů prožívá své dobrodružství, když prchá s králem Miroslavem do jeho země. Od premiéry filmu uplynulo v pondělí 26. září sedmdesát let. Co všechno o něm víme?

Pohádkový film Pyšná princezna měl svou premiéru 26. září 1952 | Foto: se svolením České televize