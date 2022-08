KVÍZ: Hříšný tanečník by oslavil 70 let. Jak dobře znáte Patricka Swayzeho?

Syn rodeového kovboje a profesionální tanečnice navždy vstoupil do srdcí všech milovníků romantiky jako Johnny Castle z filmu Hříšný tanec. Patrick Swayze, který se paradoxně bránil tomu, aby se dostal do škatulky tančícího herce, by dnes oslavil 70. narozeniny.

Patrick Swayze ve snímku Hříšný tanec. | Foto: ČT