Tento fejeton píši na začátku prázdnin na louce uprostřed lesů, jezdíme sem každý rok s kamarády už od dob skautských táborů. Kochám se scenérií našeho údolíčka vystřiženého jako z Foglarovky a říkám si, co si o nás lidech asi tak myslí příroda. My máme názor na ní, ale má ona názor na nás? Vymýšlejí zvířata vtipy o lidech?

Komik a herec Lukáš Pavlásek | Foto: Klára Cvrčková

Příroda si totiž miliony let žila v klidu bez lidí, ale teď každý víkend očekává nápor návštěvníků z města. A pro některé je takový obyčejný výlet do lesa dobrodružná akční výprava srovnatelná s expedicí Emila Holuba do Afriky.