Průběh trasy: Stříbro – Kladruby – Heřmanova Huť – Úlice – Plešnice – Bdeněves – Kozolupy – Plzeň

Vyjíždíme před nádražím ve Stříbře (49.7412844N, 13.0006203E) směrem do centra, ale hned po cca 500 metrech odbočíme doleva na cyklotrasu 306. Vzápětí nás čeká nepříjemné stoupání, ale někdy se může hodit po ránu na zahřátí. Projedeme Vrbicí a Lázem do Kladrub a pokračujeme obcí až do místní části Pozorka, kde už zdáli upoutají naši pozornost impozantní budovy kladrubského kláštera (49.7118419N, 12.9952303E). Doporučujeme zaparkovat na nádvoří a obhlédnout klášter, v sezóně je zde i možnost občerstvení.

V roce 1115 založil benediktinský klášter kníže Vladislav I., který zde byl po své smrti i pohřbený. Původní románská bazilika byla v letech 1711 – 26 přestavěna ve stylu barokní gotiky architektem Santinim. Stavbu nového konventu navrhl další skvělý architekt – K.I.Dienzenhofer a vznikl tak ojedinělý areál.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsPo zrušení kláštera v roce 1785 byly budovy využívány rodinou Windischgrätzů účelově k bydlení nebo jako pivovar, chátraly a až v devadesátých letech byly zahájena obnova tohoto architektonického skvostu. Určitě sem někdy v létě přijeďte na prohlídku nebo na koncert, protože akustika chrámu Nanebevzetí Panny Marie je prostě úchvatná!

Po trase č. 37 pak projíždíme linií bývalého předválečného opevnění, vybudovaného v letech 1936-38. Zrekonstruovaný řopík u silnice nelze přehlédnout, slouží jako malé muzeum a po předchozí domluvě je možné nahlédnout i dovnitř. Po 1,5 km cyklotrasa odbočuje doleva a na nejbližším rozcestí se dáme doprava po cyklotrase č. 2210, resp. zelené turistické značce. V následujícím úseku může být cesta po deštích trochu rozbahněná, momentálně je místy nesjízdná po těžbě dřeva, ale úsek není dlouhý.

Délka: 48 km.

Náročnost: střední.

Časová náročnost: 4-5 hodin.

Držíme se zelené, která nás dovede do Heřmanovy Huti (49.7067939N, 13.1006906E). Důvod, proč jsme sem dnes zajeli, byl viditelný už cestou – je to rozhledna na konstrukci 16 metrů vysokého betonového vodojemu, ke kterému bylo v roce 2011 přistavěno ocelové točité schodiště. Rozhled není ohromující, ale stojí za to vyšlápnout těch 75 schodů nahoru. Klíč nám rádi zapůjčí ve vedlejším domku. Z Heřmanovy Huti odjíždíme po silnici směrem na Hněvnici a Rochlov. V Rochlově je opravený zámek (49.7313222N, 13.1450839E), který ale lze navštívit pouze při některé z kulturních akcí.

K zámeckému parku

Odtud opět jedeme po cyklotrase, a to 2204. Projedeme lesem, na okraji pole trasa uhýbá vlevo, ale my pojedeme rovně polní cestou do Úlic. V obci je malý, ale hezký barokní zámek, využívaný majitelem k bydlení, tedy veřejnosti nepřístupný. Můžeme se ale podívat do parku, který za to určitě stojí. Poté s velkou opatrností přejedeme silnici Plzeň – Stříbro a jedeme směr Plešnice. Vpravo od silnice je malé letiště, a pokud budete mít štěstí, můžete tady sledovat závody leteckých modelářů.

Dále jedeme po cyklotrase 37, projedeme Plešnicemi, podjedeme železniční trať a můžeme podél potoka zajet dolů k řece a podívat se na zříceninu hradu Buben (49.7800411N, 13.1905647E). Lávka po jejím stržení povodní zatím nebyla obnovena, musíme se tedy vrátit stejnou cestou zpátky. Pokračujeme po cyklotrase č. 37 podél železniční tratě a pak podél řeky přes Bdeněves, Kozolupy, Vochov a Křimice do Plzně.

